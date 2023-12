A pesar de coquetear con el judaísmo, Milei nombró al antisemita Rodolfo Barra en la Procuración del Tesoro

Finalizado el tour místico por Nueva York del presidente electo Javier Mileri, donde en su sinuoso camino de conversión al judaísmo, rezó en la tumba del Rebe Menachem Mendel Schneerson y hasta lloró con el rabino de Jabad Lubavitch de esa ciudad estadounidense, Simón Jacobson; el presidente electo designó al nazi confeso –y ex ministro de Justicia de Carlos Menem- Rodolfo Barra, como titular de la Procuración del Tesoro, quien no dudó en afirmar cuando renunció en 1996 a su cargo de Ministro de Justicia. “Si fui nazi, me arrepiento”, tras la publicación de una investigación en el diario Página/12, que había revelado su participación en un atentado contra una sinagoga en los años ´60, en momentos que militaba en la agrupación ultranacionalista “Tacuara” (Ver libro de Raanan Rein: «Cachiporras contra Tacuara»)

Tan controvertido fue el paso de este exfuncionario menemista -y próximo de Milei- como integrante de la Corte Suprema de Justicia entre 1989 y 1993, y luego como ministro de Justicia entre 1993 y 1996 (sumado el conflicto de intereses que generó en su momento, que un ministro de la CSJ haya sido designado Ministro de Justicia de la Nación), que hasta el propio exministro de Economía, Domingo Cavallo (unas de las inspiraciones económicas de Milei), lo había cuestionado por el estancamiento de las causas por los atentados en las sedes de la Embajada de Israel y AMIA.

De tanta gravedad resulta esta designación, que una de los primeros repudios -más allá de las internas entre macristas y libertarios- provino del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), integrado por distintos legisladores y ex funcionarios de la alianza Juntos por el Cambio, quienes expresaron a través de un comunicado de prensa: “Consideramos esta elección como una afrenta directa al espíritu democrático y plural de nuestro país”, a la vez que exigen: “de manera contundente la reconsideración de la designación de Rodolfo Barra”.

A cuarenta años de recuperada para siempre la democracia, es inadmisible que personajes ligados a lo peor del pasado antisemita argentino, vuelvan a ocupar cargos públicos, y en particular la Procuración del Tesoro, desde donde Barra coordinará las acciones del cuerpo de abogados al servicio del Estado Nacional.