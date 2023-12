Hay que decir la verdad al público israelí

Sin política y estrategia, los logros operativos y tácticos de la guerra perderán su valor. Como se desprende de las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa Yoav Galant, Israel no tiene actualmente una política coherente con respecto al día después de los combates. Cuestiones cruciales como quién controlará Gaza, quién la rehabilitará, qué aparatos de seguridad garantizarán la prevención de una nueva acumulación de organizaciones terroristas, y qué pasa con la conexión entre Gaza y la Autoridad Palestina, todas estas y otras cuestiones que el gobierno israelí se niega a discutir. Las FDI ya pueden decir que después de que se complete el operativo militar en la parte norte de la Franja de Gaza, no será posible copiar el modus operandi en el sur, aunque sólo sea por la sencilla razón de que la parte sur alberga actualmente a unos dos millones de personas. A este nivel de densidad, lo máximo que podemos realizar es una serie continua de operaciones limitadas a lo largo del tiempo: largos meses y tal vez incluso años. Esta simple verdad debe ser dicha a los ciudadanos de Israel.

Las FDI ya pueden decir que sin un control efectivo sobre lo que entra en la Franja de Gaza, existe un peligro claro y presente de que Hamas recupere su fuerza bajo los auspicios de la ayuda humanitaria. Que se sepa, nadie está elaborando un mecanismo de inspección eficaz y un bloqueo naval que no permita la entrada de armas en la Franja de Gaza. Esta necesidad urgente, que debe realizarse con cooperación internacional, también debe ser transmitida a los ciudadanos de Israel.

Las FDI ya pueden decir que la liberación de todos los secuestrados puede ser un asunto difícil, prolongado y angustioso. Hamas hará todo lo posible por prolongar el proceso y no tendrá piedad de los secuestrados ni de sus familias. La presencia de israelíes en manos de Hamas y otras organizaciones impone limitaciones al uso de la fuerza, e incluso en este doloroso asunto, es necesario presentarse ante los ciudadanos de Israel y declarar con voz clara que, en la continuación de los combates, la liberación de todos los secuestrados seguirá siendo una consideración primordial.

Las FDI ya pueden decir que la vida a lo largo de la frontera norte seguirá estando bajo la amenaza constante de Hezbolá, y que no habrá escapatoria sino un regreso a la rutina, a su sombra. Las FDI ya pueden decir que la seguridad en curso a lo largo de todas las fronteras de Israel requerirá una mayor inversión que tendrá un profundo impacto en la economía del país, incluidos los fondos que pueden transferirse a los socios de la coalición con apetitos presupuestarios excesivos. Es apropiado exigir que el Primer Ministro anuncie nuevas prioridades para el Estado de Israel y se asegure de que éstas tengan una expresión presupuestaria adecuada. Las FDI deben declarar que desempeñarán un papel central en la tarea de rehabilitación del Neguev Occidental y, por lo tanto, se establecerán inmediatamente núcleos de unidades militares para reforzar las comunidades con una visión a largo plazo, al menos una década por delante.

Se espera que Netanyahu se una a esta declaración, añadiendo que la rehabilitación de la región es una misión nacional de primer orden, y que su implementación tendrá coherencia con el orden de prioridades del Estado de Israel.

Las FDI deberán investigar su conducta y sus concepciones hasta el sábado 7 de octubre y deberán sacar sus conclusiones y sugerencias. Se puede suponer que este trabajo ya ha comenzado, pero no es el caso con respecto al funcionamiento de los escalones políticos y gubernamentales. Parece que Netanyahu no asumirá la responsabilidad por su política de debilitamiento de la Autoridad Palestina, fortalecimiento de Hamas y gestión del conflicto. No habrá una confrontación profunda con la escalada en Judea y Samaria que el gobierno ha promovido directa e indirectamente. No habrá ninguna investigación que vincule el continuo debilitamiento de las instituciones estatales con el miserable funcionamiento del gobierno en los días posteriores a la masacre del 7 de octubre.

Las FDI no pueden ser reemplazadas, pero ciertamente pueden ser mejoradas y reparadas. Muy probablemente, esto es lo que sucederá. El actual gobierno israelí, el más extremista e irresponsable desde la creación del Estado, debe ser reemplazado. Esperemos que Benny Gantz también lo entienda.

* El general de división Yair Golan fue miembro de la Knesset por Meretz.

Imagen de portada: Apoyo humanitario ingresando a Gaza desde Egipto como parte de la pausa táctica y la liberación de rehenes.