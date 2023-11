El pecado original, la culpa y la expiación: apuntes sobre el nuevo antisemitismo

En la famosa obra que acusa a los judíos de conspirar para el dominio mundial, resulta ser que este objetivo se lograría inyectando «el veneno del liberalismo» en las venas de la humanidad para debilitarla. Para los autores de este texto antisemita arquetípico -una hipótesis sugiere que fueron hombres del zar ruso- los valores de la Ilustración y el orden liberal emergente son el enemigo. En su opinión, esta es la cima del mal, y por lo tanto, esto es lo que los judíos habían planeado.

Esta es la esencia del antisemitismo. No es solo odio a los judíos, sino la identificación de ellos con el pecado más monstruoso. Si no es el asesinato del hijo de Dios, es el asesinato de niños para uso ritual de su sangre. Si no es la avariciosa explotación de los pobres, es la contaminación de la raza superior. Si no es el capitalismo, es el comunismo. Y si no es el cosmopolitismo sin raíces, es el nacionalismo y el colonialismo.

Cuando el ex parlamentario británico Chris Williamson escribe que «Israel ha perdido el derecho a existir» sobre la base de la propaganda falsa de que Israel bombardeó un hospital, expresa antisemitismo, aunque sea sólo porque singulariza a Israel. No hay otro país, ni siquiera Rusia, Irán o Corea del Norte, que él crea que debería perder el derecho a existir por sus crímenes.

Pero aquí hay más que eso. Lo que estamos presenciando con Williamson, así como con jóvenes estadounidenses que gritan, en nombre de los palestinos, «no a dos Estados, lo queremos todo» o que rasgan carteles sobre los secuestrados israelíes en cautiverio de Hamás, es la percepción del Estado judío como la entidad política más malvada y perversa del mundo. Como la raíz de todos los males. Estamos presenciando aquí una nueva mutación, novedosa, de la obsesión antisemita.

Una combinación de discurso postcolonial, clima postnacional y feroz autocrítica occidental ha dado lugar a una cosmovisión en la que el colonialismo se considera el pecado primordial, la hegemonía cultural y económica occidental sus frutos venenosos, y la exaltación de los marginados y oprimidos la redención de los últimos días. Y la redención debe lograrse a toda costa.

En este guión teológico, los judíos se posicionan nuevamente como la encarnación del diablo. Son los mayores colonialistas, nacionalistas y opresores, y el Estado de Israel es la expresión más completa y aguda del dominio occidental sobre los nativos. La maldad absoluta de Israel es mayor que las atrocidades cometidas por China contra los uigures, más profunda que la represión teocrática de los derechos humanos en Irán, y ciertamente incomparable a la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Desde su perspectiva, el Estado de Israel se yergue como un punto singular de crueldad y maldad

Por supuesto, Israel ciertamente impone un gobierno militar sobre millones y está involucrado en la continua apropiación de tierras palestinas. No se puede justificar una ocupación militar de 56 años, ciertamente no por parte de un Estado que se considera una democracia. Sin embargo, la obsesión antisemita no se conforma con una crítica legítima de esto, sino que construye sobre esta verdad una estructura metafísica absurda según la cual Israel es la quintaesencia de la abominación, el predador que contamina a toda la humanidad.

Versión en español de «Los Protocolos de los sabios de Sion» de 1930.

En este enmarcado mítico, Israel ya no es un estado rebelde o un actor deshonesto en la comunidad internacional. Es el principio y el final de la opresión colonial y la manifestación más extrema de la hegemonía occidental (blanca) sobre el sujeto nativo. Por lo tanto, por supuesto, ha perdido su derecho a existir.

Estamos ante un nuevo capítulo en la historia del antisemitismo. Lo nuevo no es que el antisemitismo provenga de la izquierda. Hemos sufrido antisemitismo de izquierda desde los días del estalinismo. Lo nuevo en la corriente antisemita actual es que por primera vez ubica a los judíos no como forasteros, sino como padres.

El antisemitismo clásico ve a los judíos como el otro por excelencia. El judaísmo es la hermana mayor del cristianismo y, de acuerdo con la dinámica habitual de rivalidad entre hermanos, debe ser rechazada como estéril, celosa, malvada y anacrónica. Los judíos se convierten así en los eternos extranjeros, en vagabundos sin fronteras, en el extraño en el borde del asentamiento, en la amenaza perpetua a la pureza de la comunidad y a la integridad de la familia.

Sin embargo, como observó el difunto profesor Ilan Gur-Ze’ev, el nuevo antisemitismo ve al judaísmo no como el otro de Occidente, sino como su origen. El judaísmo aquí es el manantial patriarcal, jerárquico, militante, violento y colonialista de todo lo malo y perverso, de todo lo que debe ser invalidado en Occidente, esta vez como un acto edípico de parricidio. Los judíos son ahora la expresión más acabada del colonialismo occidental, la encarnación actual de la hegemonía imperialista, los opresores definitivos. Ahora los judíos son rechazados no porque sean extraños a Occidente, sino precisamente porque son muy occidentales, porque representan la esencia y la raíz de lo que está mal en Occidente, porque en un giro increíblemente irónico de los acontecimientos, son «blancos». De una manera difícil de encontrar más irónica, los judíos ya no son las víctimas de la supremacía blanca, sino su expresión más acabada.

Al igual que el antisemitismo antiguo, el nuevo antisemitismo también busca erradicar la esencia judía del mundo, pero mientras que para el primero la eliminación del judaísmo se llevaba a cabo en un intento de autoafirmación y autovalidación del antisemita, para preservarse de la competencia, la contaminación o la impureza, para los adherentes del nuevo antisemitismo, la eliminación del judaísmo se lleva a cabo como parte de un proceso de renacimiento, de catarsis, como una forma de purificación interna del pecado original.

En el clima actual de feroz autocrítica de Occidente, del odio a sí mismo occidental extendido en los círculos del radicalismo activista y académico, la negación del derecho de Israel a existir se lleva a cabo como un ritual de purificación y expiación de los pecados del colonialismo histórico. La destrucción de Israel, el símbolo mundial supremo del colonialismo y la opresión, liberaría a los radicales occidentales de la culpa acumulada en siglos de dominio colonial. Se frustran al descubrir que ninguna cantidad de declaraciones rituales sobre la pertenencia nativa de cierta tierra podrá lavar esa culpa.

Si según los Protocolos de los sabios de Sion los judíos traen a Occidente el veneno del liberalismo, para los postcolonialistas de Harvard los judíos amenazan la pureza del liberalismo occidental; y si para los autores de los protocolos hay que salvar a la humanidad de las manos de los judíos, para los postcolonialistas hay que salvar a la humanidad por medio de los judíos, ofreciéndolos como chivo expiatorio para purgar los pecados de Occidente.

Si alguna vez el antisemitismo fue el socialismo de los tontos, hoy es su movimiento de liberación. Como el alter ego eterno de la Europa cristiana, el judío sigue siendo el chivo expiatorio. En estos días, el judío es crucificado nuevamente por otros pecados, ofrecido como sacrificio para purificar a Occidente de sus pecados. Quizás incluso de su propia esencia.

* Investigador del Instituto Shalom Hartman y becario Rubinstein en la Universidad Reichman.