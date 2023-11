En la guerra, los izquierdistas israelíes se encuentran verdaderamente solos

Hay un fenómeno curioso que están experimentando actualmente muchos jóvenes israelíes que se identifican con la izquierda política.

Se trata de israelíes que pasaron nueve meses de sábados por la noche bloqueando la autopista Ayalon y pidiendo que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu dimitiera, o al menos detuviera la reforma judicial. Se trata de israelíes que han votado por Meretz, o incluso por el partido árabe-judío Hadash. Se trata de israelíes que han sido llamados “traidores” y “amantes árabes” por sus conciudadanos después de protestar por los derechos de los palestinos y condenar la empresa de asentamientos.

Y ahora esos mismos israelíes están ingresando a las redes sociales y viendo publicaciones de amigos y conocidos en el extranjero. Estas publicaciones pueden ser infografías ya preparadas, invitaciones a mítines u opiniones personales, pero normalmente incluyen ciertos elementos, como la dependencia total de información procedente de Hamas; presentar a los israelíes como intrusos europeos en tierras árabes; y tokenizar a los judíos con opiniones muy específicas. Omiten otros detalles, como las atrocidades de Hamas del 7 de octubre, los rehenes israelíes retenidos en Gaza y todo lo que Hamas y sus dirigentes han dicho y hecho hasta este momento. Los hechos están descontextualizados; las conspiraciones se extienden.

De repente, estos israelíes se encuentran atravesando una metamorfosis licantrópica. Las camisas de “Democracia o revolución” se transforman en trajes y corbatas, el cabello retrocede hasta el cráneo, el ceño se frunce. Se encuentran transformados en el ex primer ministro Naftali Bennett, que ha estado recorriendo los medios de comunicación en inglés en nombre de la causa israelí. Sus dedos bailan sobre los teclados del iPhone: “Hamas tiene como rehén a un niño de seis meses, ¿lo apoya?” les preguntan a sus antiguos compañeros de universidad o a sus amigos de campamentos de verano. «Las cosas aquí son un poco más complicadas de lo que este gráfico quiere hacer creer».

Esta transformación no es cómoda. Lo sé porque lo sufro cada vez que abro Instagram. No sólo me toma horas volver a crecer el cabello, sino que me deja terriblemente confundida. En hebreo, me enfurezco contra el trato abusivo de los palestinos en Cisjordania, la represión policial contra la disidencia, los llamados a regresar a los asentamientos de Gush Katif en Gaza. Pero los mensajes en el exterior dejan poco espacio para este matiz. En cambio, me encuentro diciendo con tono agresivo a mis pares extranjeros que el grupo terrorista de al lado no puede continuar su reinado, y que un alto el fuego que no exija el fin de Hamas y el regreso de los rehenes es una aprobación tácita para una reducción del 7 de octubre.

Tras las respuestas internacionales a la masacre de Hamas, los izquierdistas israelíes se encuentran verdaderamente solos. La derecha israelí, que sigue en el poder, está empleando una retórica más racista y expansionista que nunca, lo cual no es poca cosa. Mientras tanto, la izquierda internacional todavía no ha llegado a un consenso total sobre si el asesinato en masa de civiles israelíes fue malo o si siquiera ocurrió.

Luchar contra la persecución de árabes, palestinos y otras minorías es una batalla cuesta arriba. Pero se vuelve aún más difícil cuando tenemos que recordar simultáneamente a las personas que se supone que son nuestros aliados que a nosotros también se nos permite existir.