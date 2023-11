Ecuaciones de primer grado

Todo calculado. Cada movimiento, cada paso. Ahora me dedicaré a mi táctica y estrategia. Mi estrategia es quedar vivo, cuerdo y cuidar a mi familia...así de simple como la del León que cuida su rebaño o la del cacique que se ocupa de su tribu. Mas allá de este especifico y claro objetivo no me interesan las estrategias globales ni las tácticas militares. Tampoco quien tiene razón, quien es el malo y quien el bueno, quien empezó. Quien vencerá y quien será vencido. Salgo al exilio.