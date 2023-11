El 7 de octubre es un punto de inflexión para la existencia de los judíos en las democracias occidentales. Puede sonar melodramático, pero no lo es. De hecho, la tierra tembló bajo los pies de los judíos. En las últimas dos décadas, muchos judíos liberales, como yo, nos hemos unido a la lucha palestina contra la usurpación de los gobiernos israelíes y el judaísmo mesiánico, contra la desigualdad entre judíos y árabes en la sociedad israelí, y contra la lealtad acrítica de los judíos de la diáspora de derecha a las peligrosas políticas de Benjamin Netanyahu.

El 7 de octubre, Hamas, una organización que pretende representar a los palestinos, pero que ha sido clasificada en Estados Unidos y la Unión Europea como una organización terrorista, cometió crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra indiscutibles. Incluso para los espeluznantes estándares de crímenes de lesa humanidad, estas masacres fueron espantosas.

Las atrocidades cometidas por los miembros de Hamas se veían diferentes debido a su orgullo, aceptación de responsabilidad y difusión de documentación de decapitaciones y profanación de cuerpos.

Solía pensar que los crímenes contra la humanidad eran los últimos acontecimientos capaces de crear comunidades morales. El horror tiene una especie de objetividad brutal que siempre es capaz de neutralizar nuestras refinadas habilidades interpretativas. En el pasado, también pensaba que pertenecía al campo de la izquierda, aquel cuya sensibilidad política probablemente se levantaría contra las atrocidades…

«Mis aliados». Ya no

Gran parte de la izquierda global, el bando que ha defendido la igualdad, la libertad y la dignidad durante los últimos dos siglos, ha celebrado la noticia de la masacre («levantamiento contra los colonialistas») o la ha rechazado con vergonzosas estrategias intelectuales. La izquierda ridiculizó, abandonó, ignoró y marcó a los judíos amenazados de todo el mundo con la marca de Caín.

En Francia, el NPA (Nuevo Partido Anticapitalista) y el PIR, el movimiento poscolonial (Partido Indigenista de la República), celebraron efectivamente la masacre como un signo del heroico levantamiento de los combatientes de Hamas. En Estados Unidos, 33 grupos de estudiantes de Harvard dieron un estilo más intelectual a su apoyo a las masacres: atribuyeron toda la responsabilidad por la masacre de 1.400 civiles israelíes… Al propio Israel.

La declaración inicial emitida por el Comité de Solidaridad con Palestina (seguido por muchos otros grupos no palestinos) fue instructiva: «Los eventos de hoy no tuvieron lugar en el vacío», dijo. «En las últimas dos décadas, millones de palestinos en Gaza se han visto obligados a vivir en prisiones abiertas. Los funcionarios israelíes prometieron ´abrir las puertas del infierno´, y las masacres en Gaza ya han comenzado. El régimen del apartheid es el único culpable». Los perpetradores se volvieron, inmediata y automáticamente, inocentes.

En virtud de su conexión con Israel, los judíos asesinados fueron responsables de sus muertes.

Las respuestas de universidades, intelectuales y artistas de todo el mundo se atrincheraron en la misma posición con aburrida uniformidad. Israel fue el único culpable real. Una carta abierta de la comunidad artística a las organizaciones culturales publicada en el Foro de Arte el 19 de octubre, junto con las firmas de miles (incluidos «intelectuales» como Judith Butler) condenó «la complicidad de nuestras agencias gubernamentales en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra”.

Uno pensaría que la indignación estaba dirigida contra el asesinato brutal e indiscriminado de civiles israelíes, pero la compasión de los firmantes estaba destinada únicamente a los palestinos desplazados y a las víctimas de los bombardeos de represalia israelíes. Esto, y sólo eso, la carta del Art Forum ha calificado repetidamente de genocidio. La pérdida de vidas civiles israelíes no fue digna de una sola mención, pero la razón principal fue la «opresión y ocupación» (israelí). Los israelíes provocaron el «pogromo genocida». El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se hizo eco del estado de ánimo utilizando (aparentemente sin querer) las palabras usadas por el Comité de Solidaridad con Palestina de Harvard. La masacre de 1.400 personas «no ocurrió en el vacío».

En la conferencia inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort, el autor Slavoj Žižek ofreció la versión definitiva sobre el mismo tema.

Admitió casualmente las masacres (¡gracias Slavoj!), pero continuó, como todos los demás, planteando la necesidad de comprender sus raíces y orígenes. Žižek no declaró explícitamente que Israel fuera responsable de la masacre, pero sí tocó una variación de la melodía de «¡Es un contexto estúpido!». Comparó a Hamas y Netanyahu en el contexto de sus argumentos supuestamente criminales a favor de un derecho absoluto a las tierras de Palestina (o) Israel.

Según él, quería comparar los dos para iluminar los acontecimientos. Žižek se equivocó al usar la palabra «comparación» (que llama a la conciencia de las similitudes y diferencias). En su lugar, creó una analogía entre el liderazgo israelí y Hamas, una estrategia analítica (si se le puede llamar así) completamente diferente de la comparación. En lo que a él respecta, la historia palestina y la historia israelí siguen caminos paralelos y se reflejan mutuamente. La respuesta de la izquierda a los acontecimientos fue aterradoramente simple, lo que equivale a responsabilizar a los israelíes de la tragedia. Todo esto ha llevado a clichés como «la violencia crea violencia», «hay contexto» y «todos los fanáticos son iguales».

Desde la alegría manifiesta de la masacre de judíos (percibida como un levantamiento heroico) hasta las discusiones meticulosas y sagradas de los intelectuales («las masacres son reprobables, pero comprensibles»), la izquierda ha sido extraordinariamente indiferente al pánico, el miedo y la conmoción que se ha apoderado del mundo judío. Pero no quiero hablar aquí sobre el daño irreparable a los judíos que han experimentado el antisemitismo a escala global, sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Prefiero explicar por qué estas reacciones intelectuales están en bancarrota moral e intelectual, poniendo en peligro lo que solía ser la izquierda, o más precisamente, la lucha contra la ocupación.

Intelectuales sofisticados como Žižek trazan elegantes paralelismos entre Hamas e Israel, pero la gente común suele ser impermeable a este tipo de abstracción. Insisten en la singularidad concreta de sus experiencias. Tanto los palestinos como los israelíes sienten que su sufrimiento no puede ser comparado, es decir, reducido al nivel de sufrimiento del otro.

Los palestinos recordarán la Nakba, el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, la confiscación de tierras, la miseria de decenios en los campamentos de refugiados, el bombardeo constante de la Franja de Gaza, la pérdida de vidas civiles, la asfixia y el sufrimiento en Gaza. Es por eso que la mayoría de ellos no sienten empatía por el sufrimiento de los judíos durante el Holocausto. Los judíos, por otro lado, no son conscientes del grave sufrimiento de los palestinos desplazados porque llevan el recuerdo del Holocausto como un componente permanente de su psique, y ahora aún más. Los judíos están particularmente atentos al horror del 7 de octubre. El olor a cuerpos quemados, la matanza indiscriminada de niños y ancianos, las calles sembradas de cadáveres. La memoria tangible de cada grupo se niega a escuchar el lenguaje del paralelismo.

Una segunda razón para rechazar un ejercicio intelectual de comparación es la pereza en la línea de «todos los fanáticos son iguales». La intuición moral, el derecho civil y el derecho internacional hacen distinciones claras entre las diferentes formas de matar. El «daño secundario» —una expresión terriblemente impersonal— es moral y jurídicamente diferente de la decapitación de niños por parte de los combatientes, debido al grado de intención y responsabilidad directa. Negar esta distinción sería negar los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico. Del mismo modo, la categoría de «crimen atroz» se refiere a aquellos crímenes que las comunidades humanas identifican como diferentes de otros crímenes debido a su naturaleza particularmente atroz. Contar los muertos no es suficiente para determinar qué tan moralmente repugnante es un acto de asesinato, porque los crímenes no son iguales en su intención, responsabilidad y aversión.

La tercera razón es que los eventos múltiples son tratados como si todos estuvieran conectados a una narrativa: la narrativa colonial. Una trama explica el comportamiento de todos los personajes, cada horror refleja mecánicamente un horror diferente. Pero tenemos varias narrativas que se entrecruzan, que se desarrollan simultáneamente sin ninguna conexión fuerte o circunstancial. Por ejemplo, la horrible lucha colonial que tuvo lugar durante el siglo pasado entre los judíos y los nativos árabes palestinos, y la intención genocida de Hamas (afiliado a los Hermanos Musulmanes), que desarrolló un antisemitismo violento y abusa de la población palestina, que es ella misma. Precisamente el hecho de que estas narrativas estén entrelazadas (no una narrativa, no dos narrativas paralelas) lo que nos facilita decir: estoy asqueado por las masacres del 7 de octubre y quiero que los palestinos tengan un Estado propio. La estrategia de «tener contexto» es perezosa porque no anticipa la posibilidad de que las narrativas puedan estar desconectadas unas de otras, y que una no explique la otra.

Y ahí está la última razón de la dejadez en la estrategia intelectual de Žižek y de muchos otros. Si usamos el «contexto» como una herramienta analítica para la explicación y la comprensión, ¿a dónde va? ¿Deberíamos mencionar, por ejemplo, el contexto del antisemitismo asesino que dio origen al sionismo y lo hizo drásticamente diferente de cualquier otra forma de colonialismo de asentamiento? ¿Deberíamos incluir en nuestro contexto el hecho de que el entonces muftí de Jerusalén, Haj Amin al-Husseini, apoyó a los nazis y la Solución Final, y que la pérdida de Palestina fue parte del rediseño de los mapas después de la Segunda Guerra Mundial?

No apoyo esa posición, pero ese es exactamente el punto. No lo apoyo precisamente porque me niego a contextualizar el dolor que supone la pérdida de tierras y hogares palestinos. Para apreciar y comprender plenamente su tragedia, para honrar su pérdida y tragedia, debo suspender el contexto. Y te pido que hagas lo mismo por mí. Muchos árabes en Israel y en el extranjero han exteriorizado la compasión de la que la izquierda doctrinal carece tan desesperadamente. Estuvieron a nuestro lado. Con ellos debemos establecer un partido humano, decidido a traer la justicia y la paz.

A partir de entonces, la izquierda global se volvió irrelevante.

Nota del traductor:

El «pero» es la palabra más puta que conozco. «Te quiero, pero…». «Podría ser, pero…». «No es grave…pero…». ¿Se da cuenta? Una palabra de mierda que sirve para dinamitar lo que era, o la que podría haber sido, pero no es.

(El secreto de sus ojos, 2009)