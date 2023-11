Massa: “Hamas será considerada organización terrorista por mi Gobierno”

Al cierre de esta nota, 21 ciudadanos argentinos –entre ellos un bebé de 9 meses y varios niños- continúan rehenes de la organización islamista terrorista palestina Hamas, que exponiendo al pueblo palestino residente en la Franja de Gaza, abrió las puertas del infierno el pasado 7 de octubre tras un mortífero ataque contra poblaciones civiles del sur de Israel, incluida una fiesta electrónica, que dejó como saldo más de 1.400 asesinados (en su gran mayoría civiles de todas las edades) y alrededor de 220 secuestrados, entre ellos 21 argentinos que incluye a un bebé de apenas 9 meses de vida, según afirmó el ministro encargado de la Embajada argentina en Israel, Francisco Tropepi, el pasado 26 de octubre.

La magnitud del criminal ataque de las organizaciones terroristas palestinas Hamas y Yihad Islámica generó tal conmoción en el mundo entero, y en nuestro país en particular, que los candidatos a presidente condenaron la masacre contra israelíes durante el primer debate presidencial del 8 de octubre pasado, menos la entonces candidata a presidenta por el trotskista “Frente de Izquierda y los Trabajadores” (FIT), Myriam Bregman, que optó por justificar con su silencio la matanza contra la población israelí.

En ese marco, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue el único que afirmó que de ser presidente sumará a la Argentina a la órbita de países que declaran a Hamas como organización terrorista. Promesa que volvió a repetir el lunes 30 de octubre último, durante su participación en el encuentro organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para expresarse «contra la barbarie terrorista y en apoyo al Estado de Israel», evento al que también fue invitado el otro candidato a dirimir las presidenciales en el balotaje del próximo 19 de noviembre, Javier Milei, pero que decidió ausentarse.

Hasta el momento los nueve argentinos asesinados por terroristas de Hamas son: Matías Burstein (41), Ronit Rudman (55), Silvia Mirensky (80), Yossi (José Luis) Silberman (67), Rodolfo «Rody» Skariszewski (56), Abi Korin, Tair Bira (22), Tahel Bira (15) y la madre de estos dos últimos; Laura Jazmín Kofman (51)

«Tenemos que buscar una salida para que vuelvan sanos y salvos a sus casas en medio de una gran dificultad. No les quiero mentir, son organizaciones ilegales que trabajan en la clandestinidad. Y con quienes no tenemos ningún vínculo, no tenemos forma de llegar a ellos”, dijo el presidente Alberto Fernández en una videollamada que mantuvo con familiares de los desaparecidos, tras revelarse que el gobierno argentino inició gestiones diplomáticas con Egipto y Qatar, así como con la Autoridad Palestina de Cisjordania, por los 21 argentinos desaparecidos en Franja de Gaza.

Foto de portada: Telam