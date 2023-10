Doron no llegó…

El primer día de la guerra, me senté frente a televisión, incapaz de moverme. El cuerpo estaba frente a la pantalla, pero los ojos estaban pegados en el móvil y el dedo se movía repetidamente de una red social a otra, de un sitio de noticias a otro, de un grupo de amigos al grupo familiar. Escuché que los informes se repetían, en su mayoría limitados en comparación con lo que uno podría haber adivinado que realmente había sucedido, y la magnitud del horror se desarrolló en el extraño espacio entre lo que dijeron y lo que no dijeron.

Al igual que cualquier película de terror efectiva, es la brecha entre lo que ves y lo que imaginas lo que crea el horror más paralizante de todos.

Las horas pasaban y las comunidades sitiadas cerca de la Franja de Gaza no eran liberadas, y los Hamasniks no desaparecieron por arte de magia, y todo comenzó a volverse muy ilógico.

Una inexplicable sensación de anticipación comenzó a anidar en mí, hasta que de repente me di cuenta de que estaba esperando a Doron.

Es decir, a Doron Kabilio, el héroe de la serie «Fauda».

Al fin y al cabo, en todos los escenarios más inverosímiles que hemos conocido hasta la fecha de películas y series de acción, sin duda los que tratan sobre Israel y su «siempre» justa guerra contra sus enemigos, desde los palestinos hasta Irán, el héroe o heroína llega al final y salva la situación casi imposible de salvar.

En ese momento, me di cuenta de que el concepto realmente funcionaba. Tal vez no el concepto de las Fuerzas Armadas, pero sí el concepto popular de la seguridad de Israel. A partir de esa leyenda de unos pocos contra muchos, los tanques que hacían ruido y asustaban a los ejércitos árabes que pensaban que había mucho equipo y soldados en el camino y que no había soldados, estaba convencido, crédulo como era, de que Israel siempre gana, que nuestros valientes combatientes son más inteligentes, más talentosos y más audaces que todos los demás, por lo que no hay nada de qué preocuparse. Mientras estemos en Israel, estamos a salvo. Las FDI vigilan en el mar, en el aire y en tierra. Y si sucede algo realmente sorprendente y peligroso y la situación parece perdida, entonces Doron Kabilio y sus compañeros de equipo salvarán el honor del país en el último momento.

Sabía que, si solo veía el perfil familiar de Doron en la pantalla en uno de los noticieros, entre todos los informes, sabría que todo estaba bien.

Pero Doron no vino, Doron falto a la cita.

Tal vez se quedó en su solitaria granja con los caballos. Tal vez fue llamado a una misión secreta en el extranjero.

A Beeri, Nir Oz y Ofakim, no llegó.

En su lugar, gradualmente, surgen modelos completamente diferentes de héroes y heroínas. En lugar de los guiones heroicos, de los que el cine israelí no ha estado lleno en los últimos años pero que abundan en las series, surgen, en esta guerra, seres humanos más reales, más parecidos a nosotros sin guion y sin ser seleccionados, héroes que vienen de lugares muy inesperados, recordándonos que el término «heroísmo» puede tomar muchas formas sorprendentes.

No solo los luchadores jóvenes y habilidosos lo poseen. También pertenece a las mujeres mayores y a los niños pequeños. Estas historias son las que nos mantienen por encima de las profundidades del dolor, la ansiedad y la impotencia en estos últimos y más difíciles días.

Estos son los pequeños momentos optimistas. Como en el cine, también en la vida real, lo que te permite seguir respirando son la esperanza y el consuelo y los lugares aparentemente improbables e ilógicos donde se revelan la fuerza y el ingenio. Esta es la brecha entre los lugares más bajos y terribles y los momentos de trascendencia humana, que nos proporcionan no los diversos Rambos, no James Bond o Ethan Hunt de Misión Imposible, sino la rehén Rajel Edry.

Tal vez algún día las historias de las heroínas y héroes de los últimos días se conviertan en películas. Ya puedo ver, por ejemplo, a Tiki Dayan (actriz israelí) interpretando a Rachel Edry, una mujer de unos sesenta años que, junto con su marido David, fueron rehenes en su casa de Ofakim de cinco terroristas, uno de ellos con una granada sin portillo. Rajel no mostró habilidades de «defensa personal» particularmente impresionantes, pero con una frialdad asombrosa decidió alimentar y dar de beber a los terroristas que decían que habían venido a asesinarla y convertirse en mártires, para que no se pusieran nerviosos, hasta que les costó moverse. También les habló en árabe y cantó con ellos canciones de Lior Narkis durante veinte horas. Tal vez les recordaba a su madre. Hasta que un grupo de comando israelí irrumpió en la casa y mató a los terroristas.

Noam Tibon, un ex militar y abuelo de nietas, y su esposa Gali, también merecen protagonizar su propia película. Cuando se enteraron de que su hijo, su nuera y sus dos nietas pequeñas estaban encerrados en el cuarto de seguridad del kibutz Nahal Oz, no lo pensaron dos veces, se subieron al coche y se dirigieron hacia el sur. Rescataron a las personas heridas que encontraron en el camino a un lugar seguro.

Noam Tibon regresó a Nahal Oz con algunos soldados que había reunido en el camino y luchó contra los terroristas que asediaron la casa de su hijo, y luego golpeó la ventana del cuarto y sus nietas supieron que el abuelo había llegado.

Y tal vez la película sobre la cantante y cineasta Shai Li Atari la dirija ella misma. Huyó de la casa con su hija de un mes por la ventana cuando los terroristas irrumpieron y, aunque es discapacitada, corrió con ella por los senderos del kibutz y se escondió durante horas en un depósito, cubriéndose a sí misma y a su hija con plantas y bolsas de fertilizante. Luego permanecieron durante horas, sin comida y con todo a su alrededor en llamas, en la casa de otra familia en el kibutz, hasta que fueron rescatados. Y Daria y Lavi, dos niños pequeños que vieron a su padre y a su pareja asesinados ante sus ojos y esperaron a los rescatistas, con su madre en la línea telefónica hablándoles desde lejos durante muchas horas, también merecen una película propia.

Y hay muchos más. El heroísmo humano es un excelente material para los largometrajes, pero las películas que tratan del lado del fracaso inimaginable del Estado y los militares serán documentales.

Al final, los Fauda también llegaron al sur.

Las redes sociales anunciaron la contratación del actor Idan Amedi, más tarde Tzachi Halevy también fue fotografiado en uniforme y Doron salió a rescatar a la gente de Sderot. En un video que subió a Instagram y que creo que tiene un poco de autohumor, Doron se filmó a sí mismo escondiéndose durante un aluvión de misiles sobre la ciudad y se asustó con cada explosión.

Después de la guerra del 7 de octubre, las próximas temporadas de «Fauda» ya no serán las mismas.