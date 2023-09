Franz Kafka, el escritor judío en lengua alemana

Franz Kafka (Praga, 1883-Kierling, Austria; 1924), fue un escritor judío en lengua alemana. Su obra, de las más influyentes de la literatura universal,​ es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales.

Escribió las novelas El proceso (Der Prozeß), El castillo (Das Schloß) y El desaparecido (Amerika o Der Verschollene), la novela corta La transformación (Die Verwandlung) y un gran número de relatos cortos. ​ Además dejó una abundante correspondencia y escritos autobiográficos.

Biografía

Franz Kafka, hijo de Julie Löwy y Hermann Kafka, comerciante, nació en una próspera familia judía de clase media. Después de que dos hermanos murieran en la infancia, él se convirtió en el hijo mayor y permaneció durante el resto de su vida, consciente de su papel como hermano mayor; Ottla, la menor de sus tres hermanas, se convirtió en el miembro de la familia más cercano a él. Se identifico con sus antepasados ​​maternos por su espiritualidad, distinción intelectual, piedad, erudición rabínica, disposición melancólica y delicada constitución física y mental.

El padre de Kafka

La figura del padre de Kafka ensombreció tanto su obra como su existencia. La figura es, de hecho, una de sus creaciones más impresionantes. En su imaginación, este comerciante y patriarca tosco, práctico y dominante, que no adoraba nada más que el éxito material y el progreso social, pertenecía a una raza de gigantes y era un tirano impresionante, admirable pero repulsivo. En el intento de autobiografía más importante de Kafka, Brief an den Váter (escrito en 1919; Carta al padre), carta que nunca llegó a manos del destinatario, Kafka atribuía su fracaso en la vida, en romper con los lazos paternos y asentarse en el matrimonio y la paternidad, así como en su huida a la literatura, a la figura prohibitiva del padre, que inculcó en él el sentido de su propia impotencia. Sintió que su voluntad había sido quebrantada por su padre. El conflicto con el padre se refleja directamente en el cuento Das Urteil (1913; El juicio). Se proyecta a mayor escala en sus novelas, que retratan en una prosa lúcida y engañosamente simple la lucha desesperada de un hombre con un poder abrumador, que puede perseguir a su víctima, o uno que puede ser buscado y suplicado en vano por aprobación (como en Das Schloss). Sin embargo, las raíces de la ansiedad y la desesperación de Kafka van más allá de la relación con su padre y su familia, con quienes eligió vivir en estrecha proximidad durante la mayor parte de su vida adulta. Hijo de un judío asimilado que se apegaba sólo superficialmente a las prácticas religiosas y a las formalidades sociales de la comunidad judía, Kafka era alemán tanto en lengua como en cultura. Fue respetado y querido por sus maestros. Interiormente, sin embargo, se rebeló contra la institución autoritaria y el currículum humanista deshumanizado, con su énfasis en el aprendizaje de memoria y las lenguas clásicas. La oposición de Kafka a la sociedad establecida se hizo evidente cuando, siendo un adolescente, se declaró socialista además de ateo. A lo largo de su vida adulta expresó simpatías calificadas por los socialistas, asistió a reuniones de anarquistas checos (antes de la Primera Guerra Mundial), y en sus últimos años mostró marcado interés y simpatía por un sionismo socializado. Como judío, Kafka estaba aislado de la comunidad alemana en Praga, pero, como intelectual moderno, también estaba alienado de su propia herencia judía.

La doble vida de Kafka

Sin embargo, Kafka se hizo amigo de algunos intelectuales y literatos judíos alemanes en Praga, y en 1902 conoció a Max Brod. Este artista literario menor se convirtió en el más íntimo y solícito de los amigos de Kafka y, finalmente, como albacea literario de Kafka, emergió como el promotor, salvador e intérprete de los escritos de Kafka y como su biógrafo más influyente. Los dos hombres se conocieron mientras Kafka estudiaba derecho en la Universidad de Praga. Recibió su doctorado en 1906 y en 1907 tomó un empleo regular en una compañía de seguros. Sin embargo, las largas jornadas y los exigentes requisitos de las Assicurazioni Generali no permitieron que Kafka se dedicara a escribir. En 1908 encontró en Praga un trabajo en el Instituto de Seguros de Accidentes Laborales seminacionalizado para el Reino de Bohemia. Allí permaneció hasta 1917, cuando la tuberculosis lo obligó a tomar licencias por enfermedad intermitentes y, finalmente, a jubilarse con una pensión en 1922, unos dos años antes de morir.

De hecho, en términos generales, Kafka era un individuo encantador, inteligente y divertido, pero encontró su trabajo de oficina rutinario y la doble vida agotadora a la que lo obligaba (porque sus noches se consumían frecuentemente escribiendo) era una tortura insoportable, y sus relaciones personales más profundas estaban perturbadas neuróticamente. Las inclinaciones contradictorias de su personalidad compleja y ambivalente encontraron expresión en sus relaciones sexuales. La inhibición perturbó dolorosamente sus relaciones con Felice Bauer, con quien estuvo comprometido dos veces antes de su ruptura definitiva en 1917. Posteriormente, su amor por Milena Jesenská Pollak también se vio frustrado. En 1917 se le diagnosticó tuberculosis, y a partir de entonces pasó frecuentes temporadas en sanatorios.

En 1923 Kafka se fue a Berlín para dedicarse a escribir. Durante unas vacaciones en la costa báltica ese mismo año, conoció a Dora Dymant, una joven socialista judía. La pareja vivió en Berlín hasta que la salud de Kafka empeoró significativamente durante la primavera de 1924. Tras una breve estancia final en Praga, donde Dymant se unió a él, murió de tuberculosis en una clínica cerca de Viena.

Obras de Franz Kafka

Buscado por los principales editores de vanguardia, Kafka publicó a regañadientes algunos de sus escritos durante su vida. Estas publicaciones incluyen dos secciones (1909) de Beschreibung eines Kampfes (Descripción de una lucha) y Betrachtung (1913; Meditación), una colección de breves piezas en prosa. También se incluyen otras obras representativas de la madurez de Kafka como artista: El juicio, escrita en 1912 y publicada un año después; otros dos cuentos largos, La metamorfosis (publicado en 1915) e In der Strafkolonie (1919; En la colonia penal); y una colección de prosa corta, Ein Landarzt (1919; Un médico rural). Ein Hungerkünstler (1924; Un artista del hambre), cuatro historias que exhiben la concisión y la lucidez características del estilo tardío de Kafka, habían sido preparadas por el autor, pero no aparecieron hasta después de su muerte.

De hecho, los recelos sobre su obra hicieron que Kafka antes de morir pidiera que se destruyeran todos sus manuscritos inéditos; Brod, como su albacea literario, hizo caso omiso de sus instrucciones y publicó las novelas The Trial (El Juicio), The Castle (El castillo) y Amerika en 1925, 1926 y 1927, respectivamente, y una colección de piezas más cortas, Beim Bau der chinesischen Mauer (La Gran Muralla China), en 1931. Obras tempranas de Kafka como Descripción de una lucha (comenzada alrededor de 1904) y Meditation, aunque su estilo está más concretamente representado y su estructura más incoherente que la de las obras posteriores, ya son originales de una manera característica.

Muchas de las fábulas de Kafka contienen una mezcla inescrutable y desconcertante de lo normal y lo fantástico, aunque en ocasiones la extrañeza puede entenderse como el resultado de un recurso literario o verbal, como cuando a los delirios de un estado patológico se les da el estatus de realidad o cuando la metáfora de una figura retórica común se toma literalmente. Así, en El Juicio, un hijo se suicida incuestionablemente a instancias de su anciano padre. En La Metamorfosis, el hijo, Gregor Samsa, se despierta para encontrarse transformado en un insecto monstruoso y repulsivo; muere lentamente, no solo por la vergüenza de su familia y su negligencia hacia él, sino por su propia desesperación culpable.

Muchos de los cuentos son aún más insondables. En la Colonia Penal presenta a un oficial que demuestra su devoción al deber al someterse a las espantosas (y clínicamente descritas) mutilaciones de su propio instrumento de tortura. Este tema, la ambigüedad del valor de una tarea y el horror de la devoción a ella -una de las constantes preocupaciones de Kafka- vuelve a aparecer en Un artista del hambre. La fábula Vor dem Gesetz (1914; Before the Law, más tarde incorporada a El Juicio) presenta tanto la inaccesibilidad del significado (la “ley”) como la tenacidad de la humanidad anhelándolo. Un grupo de fábulas escritas entre 1923 y 1924, el último año de la vida de Kafka, se centran todas en la vana pero intrépida lucha del individuo por la comprensión y la seguridad.

Muchos de los motivos de las fábulas cortas se repiten en las novelas. En la inacabada Amerika, por ejemplo, el niño Karl Rossmann ha sido enviado por su familia a América. Allí busca refugio con varias figuras paternas. Su inocencia y sencillez son explotadas en todas partes, y un último capítulo describe su admisión a un mundo de ensueño, el “teatro natural de Oklahoma”; Kafka tomó nota de que Rossmann finalmente perecería. En El juicio, Joseph K., un funcionario bancario capaz y concienzudo y soltero, es despertado por alguaciles, que lo arrestan. La investigación en el juzgado de paz se convierte en una sórdida farsa, nunca se define el cargo en su contra, ya partir de ahí los tribunales no toman más iniciativa. Pero Joseph K. se consume en la búsqueda de tribunales inaccesibles y de una absolución de su delito desconocido. Apela a intermediarios cuyos consejos y explicaciones producen nuevos desconciertos; adopta estratagemas absurdas; la miseria, la oscuridad y la lascivia acompañan su búsqueda. Un último capítulo describe su ejecución cuando, todavía mirando a su alrededor desesperadamente en busca de ayuda, protesta hasta el final. Esta es la obra más negra de Kafka: el mal está en todas partes, la absolución o la redención son inaccesibles y el esfuerzo frenético sólo indica la impotencia real de un individuo.

En El Castillo, una de las últimas obras de Kafka y también inacabada, el escenario es un pueblo presidido por un castillo. El tiempo parece haberse detenido en este paisaje invernal, y casi todas las escenas ocurren en la oscuridad. K. llega al pueblo afirmando ser un agrimensor designado por las autoridades del castillo. Su reclamo es rechazado por los funcionarios del pueblo, y la novela relata los esfuerzos de K. para obtener el reconocimiento de una autoridad que es tan esquiva como los tribunales de Joseph K. Pero K. no es una víctima: es un agresor, desafiando tanto a los mezquinos y arrogantes funcionarios y los aldeanos que aceptan su autoridad. Todas sus estratagemas fallan. Al igual que Joseph K., hace el amor con una sirvienta, la camarera Frieda, pero ella lo deja cuando descubre que simplemente la está utilizando. Brod observa que Kafka pretendía que K. muriera exhausto por sus esfuerzos pero que en su lecho de muerte recibiría un permiso para quedarse. Hay elementos nuevos en esta novela. Es trágico, no desolador. Mientras que la mayoría de los personajes de Kafka son meras funciones, Frieda es una persona resuelta, tranquila y práctica. K. obtiene a través de su personalidad una idea de una posible solución de su búsqueda y, cuando habla de ella con afecto, parece que él mismo está rompiendo su sensación de aislamiento.

Los cuentos y las novelas de Kafka han suscitado un sinfín de interpretaciones. Los existencialistas han visto el entorno de culpa y desesperación de Kafka como el terreno sobre el que construir una existencia auténtica. Algunos han visto su compromiso neurótico con su padre como el corazón de su trabajo. Otros han enfatizado la crítica social, la inhumanidad de los poderosos y sus agentes, la violencia y la barbarie que acechan bajo la rutina normal. Algunos han encontrado una anticipación imaginativa del totalitarismo en el azar y sin rostro el terror burocrático de El Juicio. Los surrealistas se deleitaban con las persistentes intrusiones del absurdo.

Pero la obra de Kafka también es limitada. Cada una de sus obras lleva las marcas de un hombre que sufre en espíritu y cuerpo, buscando desesperadamente, pero siempre interiormente, significado, seguridad, autoestima y un sentido de propósito. El mismo Kafka consideraba su escritura y el acto creativo que significaba como un medio de “redención”, como una “forma de oración” a través de la cual podía reconciliarse con el mundo o trascender su experiencia negativa de él. La oscuridad lúcidamente descrita pero inexplicable de sus obras revela las luchas personales frustradas de Kafka, pero a través de sus personajes impotentes y los extraños incidentes que les suceden, el autor logró un simbolismo convincente que significa más ampliamente la ansiedad y la alienación del propio mundo del siglo XX.

En el momento de su muerte, Kafka solo era apreciado por un pequeño círculo literario. Su nombre y su obra no habrían sobrevivido si Brod hubiera honrado el testamento de Kafka: dos notas que requerían que su amigo destruyera todos los manuscritos no publicados y se abstuviera de volver a publicar las obras que ya habían aparecido impresas. Brod tomó el camino contrario, y así el nombre y la obra de Kafka ganaron fama póstuma en todo el mundo. Este desarrollo tuvo lugar primero en Francia y los países de habla inglesa durante el régimen de Adolf Hitler, en el mismo momento en que las tres hermanas de Kafka fueron deportadas y asesinadas en campos de concentración. Después de 1945, Kafka fue redescubierto en Alemania y Austria y comenzó a influir mucho en la literatura alemana. En la década de 1960, esta influencia se volvió global y se extendió incluso a la vida intelectual, literaria y política del lugar de nacimiento de Kafka, lo que se había convertido en la Checoslovaquia comunista.

Fuente:

https://www.britannica.com/biography/Franz-Kafka/Works

https://www.lecturalia.com/autor/5086/franz-kafka