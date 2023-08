“Estamos destrozados y hartos”: los jóvenes en la primera línea de las protestas de Israel

Las manifestaciones masivas antigubernamentales que se han apoderado de las calles de Israel desde principios de año son notables por varias razones, entre ellas el número sin precedentes de personas que se han movilizado y la asertividad de los manifestantes en sus enfrentamientos con la policía. Sin embargo, con el paso de los meses, otra característica se ha vuelto imposible de ignorar: la presencia de jóvenes al frente de las manifestaciones.

El mes pasado, por ejemplo, después que la Knesset aprobara la primera ley de su paquete legislativo destinado a restar poder al Poder Judicial (un proyecto de ley que abolía el llamado “estándar de razonabilidad”, que el Tribunal Superior utilizó para anular ciertas decisiones y nombramientos gubernamentales), miles de personas bloquearon carreteras importantes en Jerusalén y Tel Aviv en lo que fueron manifestaciones particularmente fervientes. La mayoría de estos manifestantes parecían tener poco más de veinte años, y muchos incluso eran adolescentes.

Esta destacada presencia de jóvenes plantea importantes interrogantes sobre cómo tantos israelíes que nacieron y crecieron casi exclusivamente bajo el gobierno de Benjamín Netanyahu terminaron tomando medidas directas tan masivas, exponiéndose al riesgo de arrestos y violencia policial en el proceso. De hecho, ¿cómo es posible que una generación que en gran medida se abstuvo de protestar y que creció en una era caracterizada por la doctrina post-Oslo de “manejar el conflicto”, el colapso casi total de la izquierda y con muchos alejándose de la política en su conjunto, se encuentra de repente provocando incendios en las carreteras?

+972 habló con varios de estos jóvenes manifestantes, desde finales de la adolescencia hasta principios de los treinta, para comprender estas preguntas y más.

“Resistencia irrazonable”

Los jóvenes israelíes entrevistados para este artículo se refirieron constantemente a que el gobierno de extrema derecha había roto el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos. Una vez que esto sucedió, dijeron, no tenían interés en que las cosas vuelvan a ser como eran antes.

A diferencia de los líderes más veteranos del movimiento de protesta, los participantes más jóvenes no sienten nostalgia por un “paraíso democrático” perdido. La diferencia entre los dos grupos de edad se desprende claramente de sus respectivos lemas: mientras en el escenario principal de la calle Kaplan de Tel Aviv, los manifestantes mayores hablan de un regreso a “la hermosa y buena Tierra de Israel” de antaño, los carteles escritos a mano de los jóvenes transmiten un mensaje diferente. «Los gays educados no hacen revoluciones», decía un cartel, mientras que en otro se leía: «La solución es una resistencia irrazonable».

De hecho, en las protestas los jóvenes expresaron con frecuencia que no están contentos simplemente con rechazar la reforma judicial o incluso derrocar a la coalición actual. Más bien quieren ver soluciones a cuestiones mucho más profundas en el Estado y la sociedad israelíes, incluida la separación entre religión y Estado, la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ, e incluso el fin de la ocupación de los palestinos.

Como tal, para muchos de estos jóvenes, el pogromo de colonos en la ciudad palestina de Huwara en febrero pasado fue una motivación para salir a las calles tanto como el golpe judicial. Sienten que el gobierno nacionalista, religioso y de colonos está impulsando políticas que contradicen todos sus valores, y que ésta es su última oportunidad de resistir.

Tal Schwartz, una joven de 24 años que se unió a las manifestaciones estudiantiles en Jerusalén, se volvió activa como manifestante por primera vez a través del movimiento actual. “La mayor parte de mi vida recuerdo haber estado bajo el mando de Bibi”, dijo. Ahora, ella y sus compañeros están “unidos por el mismo sentimiento” de decepción por la situación actual, incluso si no están de acuerdo sobre la solución.

Tzvia Guggenheim, también de 24 años y estudiante del Shalem College de Jerusalén, creció en un hogar religioso en el asentamiento de Efrat en la Cisjordania ocupada, y se describe a sí misma como “conservadora y religiosa”. Aunque su universidad es típicamente de derechas, dijo, alrededor de la mitad de los 200 estudiantes están ahora involucrados en las protestas antigubernamentales.

Guggenheim recuerda que sus padres la llevaron a una manifestación contra la retirada de Gaza cuando sólo tenía seis años. Más tarde, la escuela religiosa a la que asistía la llevó a un mitin nacionalista durante un período de ataques terroristas palestinos. Pero la actual ola de protestas marca la primera vez que Guggenheim se une de forma independiente a una manifestación. “Realmente no entendía qué hacer en una protesta. Me sentí fuera de lugar”, dijo.

Pero su participación actual no surgió de la nada. Había trabajado como voluntaria en una organización que trabajaba con mujeres atrapadas en matrimonios abusivos o insalubres porque sus maridos se negaban a concederles el divorcio. Las declaraciones misóginas y homofóbicas que escuchó allí la empujaron a ir a las manifestaciones, dijo.

«La mayoría de la gente en el gobierno quiere el golpe [judicial] porque les permitirá establecer un Estado religioso fundamentalista», explicó Guggenheim. Y para ella, el Estado sólo puede verse de dos maneras: “judío [y] muy particularista, o democrático”.

“Esta es una llamada de despertador”

Ya’ara Better Pocker, una manifestante de Tel Aviv de 23 años, dijo que la presencia prominente de jóvenes marca una rebelión contra la generación de sus padres. Según ella, muchos jóvenes sienten que tienen que pagar el precio de las elecciones del pasado de otras personas. También citó el pogromo de Huwara como un punto de inflexión que “abrió los ojos de la gente a los horrores de la ocupación” de una manera que no había sucedido antes.

“Algunas personas no tienen idea de lo que está sucediendo en los territorios [ocupados], pero vieron las fotos de Huwara y entendieron la conexión entre [eso] y el ejército y los colonos”, dijo. “El discurso en torno al rechazo [del reclutamiento militar] también es más fuerte que hace seis meses. Se comprende el precio que el ejército cobra de la psique colectiva”.

Omer, de 23 años, que anteriormente estuvo involucrado en el activismo climático, ahora es miembro del grupo de protesta Bottom Up Constitution, que ha emprendido docenas de acciones directas en los últimos meses, incluido el bloqueo de la Knesset y de las casas de los políticos. Admitió su sorpresa por la forma en que estalló el actual movimiento en Israel.

«Me quedé en shock, porque ésta es una sociedad obediente, pero aparentemente llegamos a un punto de inflexión», dijo Omer. “[Los jóvenes] sienten que existe una amenaza concreta para ellos y sus seres queridos. Para todos está claro que las cosas están mal para los palestinos y que hay una crisis climática, pero por primera vez sienten que todo se está derrumbando también para ellos, para los privilegiados”.

“La situación actual hizo que personas que nunca pensaron que serían golpeadas o arrestadas se prepararan para ello”, continuó Omer. El hecho de que tantas personas que antes no estaban involucradas en la política se estuvieran involucrando, dijo, lo volvía optimista.

Gidi Baran, de 21 años, que fue arrestado en junio en una protesta frente a la casa del primer ministro Benjamín Netanyahu en Cesárea, expresó sentimientos similares durante un discurso que pronunció en el escenario Kaplan hace unos sábados. Baran contó cómo la policía le vendó los ojos, lo noqueó y lo transfirió a diferentes comisarías, mientras le impedía recibir asistencia médica y ocultaba información a sus abogados.

“Durante años, un lado se acomodó y se acomodó, y los extremistas del otro lado planearon cómo destruir. Ahora nuestra generación está destrozada desde dentro y harta”, dijo Baran a los 200.000 manifestantes en Kaplan Street. “Somos una generación mucho menos paciente y no aceptaremos más racismo u homofobia. No serviremos a un dictador y no viviremos en un estado halájico. Esto no sucederá bajo nuestra supervisión, y aquellos que queman casas en Huwara no son nuestros hermanos… La protesta actual no es sólo una lección de ciudadanía: es principalmente un llamado de atención”.

«La ilusión se ha hecho añicos»

El movimiento antigubernamental se ha caracterizado por la voluntad de sus participantes de enfrentarse cara a cara con la policía y por el uso de tácticas que antes eran dominio exclusivo de la izquierda radical y de los activistas climáticos, como bloquear carreteras, encender fogatas y manifestaciones frente a las casas de los políticos. La cohorte más joven del movimiento no es una excepción.

“Realmente no apoyaba cruzar barricadas [policiales] y ese tipo de cosas”, dijo Schwartz, pero “después que sucede unas cuantas veces, estás expuesto a cosas. Un policía me empujó contra un arbusto cuando iba camino a casa. Hemos llegado a un punto en el que para mostrar resistencia no basta con hablar en un escenario: hay que utilizar otras herramientas”.

Omer recordó que cuando Bottom Up Constitution bloqueó por primera vez la entrada a la casa de la diputada del Likud, Tally Gotliv, una firme partidaria de la reforma judicial, los políticos de la oposición condenaron sus acciones. Ahora sus tácticas (como encerrarse entre sí usando tubos de plástico y cadenas, inspiradas por activistas climáticos) han sido adoptadas en todo el movimiento.

Por ejemplo, Hermanos de Armas, un grupo de protesta formado por reservistas militares veteranos, bloqueó la entrada al cuartel general del ejército israelí en Tel Aviv hace unas semanas, y el día de la votación de la Knesset sobre la norma de razonabilidad, miles de personas bloquearon el edificio del Parlamento por todos lados durante horas en medio de protestas masivas en Jerusalén.

Dado que sus métodos resultaron mucho más exitosos de lo previsto, Bottom Up Constitution ha asumido un papel adicional: la desescalada. «Si alguien empieza a maldecir a la policía, intentamos calmarlo», explicó Omer. “Si hay policía montada, nos aseguramos de que la gente no les arroje botellas. Nos sentamos y nos damos la mano, incorporando una práctica de no violencia”.

Yaniv Segal, de 33 años, es uno de los fundadores del Frente Rosa, un grupo liderado por LGBTQ´s que se formó en medio de las protestas de la “Calle Balfour” que estallaron en torno a las acusaciones de corrupción de Netanyahu en 2020, y que ha vuelto a la acción en el movimiento actual. «Hay una verdadera vibra juvenil», dijo Segal sobre el grupo, «pero no somos discriminatorios por edad».

Segal nació poco antes de que el entonces primer ministro Yitzhak Rabin fuera asesinado en 1995 y, a pesar de los atentados suicidas palestinos de la Segunda Intifada, se sentía relativamente seguro en la sociedad acerca de su identidad. “No tuve ningún problema en ser gay. No estábamos interesados ​​en la política. Ahora hemos recibido una bofetada. Es bueno: para nuestra generación y la próxima, la ilusión se ha hecho añicos”.

Si bien hubo una presencia LGBTQ igualmente prominente en las protestas de Balfour, dijo Segal, lo que ha cambiado ahora es la conexión de temas aparentemente diferentes. “Tan pronto como logramos vincular estas protestas con [la lucha queer], los manifestantes LGBTQ se acercaron a nosotros. Abarcamos el discurso liberal por todos lados. Liberales, mujeres y árabes contra el fascismo, contra la destrucción de pueblos, desde la derecha hasta el bloque anti ocupación. Cuanto más avance, más puentes encontraremos”.

“Estamos enojados y lo demostramos”

Muchos de los veinteañeros entrevistados para este artículo pensaban en los “jóvenes” como los adolescentes que se hicieron prominentes en las protestas después de la votación para abolir el estándar de razonabilidad. Los “jóvenes de Ayalón”, como se les puede denominar (en referencia a la carretera principal por la que los manifestantes suelen descender desde la calle Kaplan para bloquear el tránsito durante las manifestaciones de Tel Aviv) son vistos como una especie de contra movimiento a los jóvenes de las colinas en asentamientos de Cisjordania. Sin embargo, a diferencia de los colonos y la policía, los jóvenes de Ayalón no actúan violentamente, salvo en casos excepcionales.

Esta cohorte está compuesta principalmente por estudiantes de secundaria o jóvenes a punto de ser reclutados por el ejército israelí. Sólo presenciaron las protestas de Balfour, en línea o en las noticias. Aparecen solo en los “días de ira”, no en protestas con discursos programados. No están organizados en ningún grupo claro y, en general, no tienen formación política. Lo más importante de todo es que muchos de ellos no tienen miedo y no se cubren la cara ni intentan evitar ser fotografiados parados frente a la policía o encendiendo hogueras.

“Fue extremo”, dijo Lily, una estudiante de secundaria de 17 años, al describir la noche que ayudó a bloquear la autopista Ayalón después de que se anulara el estándar de razonabilidad. “La policía fue más combativa y, sinceramente, también lo fueron los manifestantes. Fue aterrador y emocionante. Estas son las cosas que lees en las lecciones de historia, [y] de repente ya no es teórico, asusta a todos”.

Su amigo Lior, de 18 años, que también estuvo allí esa noche, explicó la lógica detrás de las hogueras que han captado la atención del público y han sido utilizadas por la policía para presentar a los manifestantes como violentos. «Hay una diferencia entre arrojarle una botella a un oficial de policía y encender fuego», dijo Lior. “[Las fogatas] parecen ser violentas, pero no dañan a nadie. Son una forma de decir: no nos estás escuchando, entonces iniciaremos una hoguera, algo que no puedes ignorar”.

Respecto a la diferencia entre los adultos que protestan y los jóvenes, Lior explicó: “Para ellos se gestiona a través de organizaciones y representantes, mientras que para nosotros es a través de amistades y organizaciones informales. Estamos enojados y lo demostramos”.

Por lo tanto, los discursos semanales en el escenario principal de Kaplan no interesan a los jóvenes. “No he escuchado un discurso desde la manifestación de los paraguas [una de las primeras manifestaciones de enero, inmortalizada por imágenes de decenas de miles de manifestantes protegiéndose de la fuerte lluvia bajo paraguas]. Los llamados a la democracia son burdos. Llevamos medio año en esto y no queremos volver a la situación anterior”.

Lily está de acuerdo: “[No queremos] volver al antiguo orden de supuesta democracia o democracia sólo para los judíos, sino para todos”.

“Hay más coraje y menos miedo”

“Fue una locura”, dijo Shahar, una manifestante de poco más de veinte años que participó en el bloqueo de Ayalón después de que se aprobara el proyecto de ley de razonabilidad. “La gente estaba azul por el cañón de agua [la policía a veces dispara agua teñida de azul para marcar a las personas antes del arresto]. Me sorprendió gratamente la resistencia”.

“Nuestro problema es que todos [en estas protestas] son ​​ricos y blancos”, continuó. “Debemos aprender de los palestinos cómo luchar; ellos no tienen nada que perder… Salí a la calle porque aquí es una mierda, es difícil, porque [el ministro de Seguridad Nacional, Itamar] Ben Gvir es un terrorista, y porque quiero casarme con mi compañera”.

Yael, de 18 años, se graduó recientemente de la escuela secundaria y es miembro de Bottom Up Constitution. Activa en manifestaciones anteriores, consideró que las protestas actuales eran inicialmente “muy institucionales y conservadoras”. Pero desde entonces, dijo, “se ha convertido en desobediencia. Es fácil interpretar esto como violencia, pero para mí la violencia daña a los seres vivos: humanos y animales. La desobediencia es poderosa cuando no es violenta”.

Yael explicó que, si bien al principio ella era una de las pocas de su clase que asistía a las manifestaciones, “ahora viene mucha gente. De alguna manera se convirtió en algo común. La gente esperaba para salir a la calle… Hay una sensación de que no hay nada que perder, un sentimiento colectivo de desesperación. En tales situaciones hay más coraje y menos miedo a ser arrestado”.

Stav Shomer, de 28 años, participó activamente en las protestas de Balfour, pero admite que hoy en día apenas conoce a alguno de los manifestantes. «Los jóvenes que bloquean Ayalón saben que eso no salvará al país, pero buscan desahogar su ira», dijo. “Podrían ir a pubs o a la playa, pero en lugar de eso van a ser golpeados por la policía. Eso no es nada despreciable”.

La diferencia con Balfour, cree, es significativa. “En Balfour sabía quién organizaba. Aquí conozco tal vez a cinco personas y no sé qué va a pasar”. Como ejemplo, cita el encendido de fogatas incluso antes de que llegue la policía: “En Balfour sucedió varias veces, pero ahora es la norma. No son anarquistas, son buenos chicos, un poco hipsters, que simplemente no tienen miedo. Cuanta más violencia usa la policía, más fuerte resiste”.

“La policía nos da fotos de victoria”

La violencia policial alcanzó su punto máximo durante la manifestación tras la abolición de la cláusula de razonabilidad: los agentes dispararon agua con zorrillo (líquido maloliente) contra los manifestantes en Jerusalén, mientras que en Tel Aviv se produjo un ataque combinado de unidades de fuerzas especiales, agentes montados y cañones de agua.

Desde marzo, más de 1.220 manifestantes han denunciado haber sido atacados por agentes de policía, según las estadísticas recopiladas por la plataforma “Israel Violence”. Y el aumento es pronunciado: en marzo se denunciaron 56 incidentes, mientras que en julio la cifra llegó a 286.

Mientras tanto, según la Red de Apoyo a los Detenidos, alrededor de 960 manifestantes han sido arrestados durante manifestaciones antigubernamentales desde principios de febrero. Informan que “la edad de los detenidos es bastante heterogénea”, pero señalan que hay una tendencia a que se arreste a más jóvenes, incluidos “menores y aquellos que deben alistarse en las FDI”.

Omer, de 26 años, fue grabado siendo atacado violentamente por agentes de policía mientras estaba sentado en la carretera en Ayalón. Le dijo a +972 que viene “de vez en cuando” a las manifestaciones, pero el día que se aprobó el proyecto de ley, se montó en su bicicleta y se dirigió a Ayalón.

“Me encontré con amigos y vimos acercarse el cañón de agua”, recordó. “Nos sentamos de espaldas al cañón de agua y nos sujetamos fuerte. Varios policías se abalanzaron sobre cada uno de nosotros y comenzaron a golpearnos, a darnos puñetazos, tratando de separarnos unos de otros.

“Les grité: ‘¿Qué están haciendo? No te voy a tocar’”, continuó Omer. “Nos siguieron golpeando. Me defendí, me cubrí la cabeza y grité. Quizás mis gritos los estresaron y después de unos segundos me dejaron y fueron a refrescarse para la siguiente sesión. Tenía la cara roja de sangre, pero estaba llena de adrenalina y no me di cuenta del dolor hasta que llegó una ambulancia y me llevó al hospital”.

A pesar de que ahora descansa en casa y necesita analgésicos, Omer promete que volverá a Ayalón. “[La policía] sólo nos da fotos de la victoria, lo que fortalece la protesta”.

Omer proviene de una familia política y sus padres solían llevarlo a manifestaciones organizadas por el veterano movimiento pacifista PAZ AHORA. “Me cuesta mucho la gente que dice que hasta ahora estaba bien aquí”, añadió. “¿Cómo podemos hablar de democracia cuando los palestinos viven debajo de nosotros? Este país estuvo enfermo hace mucho tiempo y espero que ahora mucha gente esté despertando”.

“Verán que la violencia no nos asusta”

Uri, un músico de Tel Aviv de 29 años, también fue atacado por agentes de policía en Ayalón el día en que se abolió la cláusula de razonabilidad. Después de que la policía lo apartó de la carretera, vio a varios agentes atacando a un hombre que estaba parado a su lado. «Me quedé allí para ver que el incidente no empeorara», dijo.

“De la nada, un policía vino hacia mí y me dio un puñetazo en la cara, luego vino otro y me dio un puñetazo en el estómago”, recordó Uri. “Un tercer agente me inmovilizó contra el suelo y me puso la rodilla en la cabeza con todas sus fuerzas hasta el punto de que casi no podía respirar”. Luego lo esposaron y lo llevaron a la comisaría donde, tal vez debido a la gravedad de la herida en la cara, lo liberaron y lo llevaron a la sala de urgencias.

«No planeaba bajar a Ayalón y ponerme en riesgo», explicó. “Hacía calor y estaba cansado, pero dije que no tenía sentido quedarme en casa. Salí en chancletas. No imaginé que me encontraría esposado en un coche de policía. No peleé con la policía, ni siquiera lo pensé”.

“Cuando hay un ministro que apoya la violencia [refiriéndose a Ben Gvir, que está a cargo de la policía de Israel], no puede sorprendernos que la policía sienta que se le permite hacer lo que quiera”, continuó Uri. En cualquier caso, la violencia no lo ha disuadido. «Si no hubiera ido al hospital, habría regresado directamente a Kaplan», dijo, añadiendo que planea regresar para que «vean que la violencia no nos asusta».

Better Pocker también resultó herida por primera vez en su vida por la violencia policial durante la actual ola de manifestaciones. “Una cosa es ver los videos, otra cosa es verlo con tus propios ojos y una tercera cosa es experimentarlo”, dijo.

Better Pocker también había estado en Balfour, pero no en primera línea. Describió su proceso de pensamiento después de ser “pisoteada por la policía montada y empujada en el pecho por agentes de la policía fronteriza” en marzo como una “reacción química”. “Ahora hay auténtica ira. La gente dice: ‘A la mierda, el país se va al carajo, yo me voy a Ayalón’”.

Para Yael, de 18 años, la violencia que vivió le recordó la situación en los territorios ocupados. “Hasta ahora no había experimentado este tipo de violencia como judía. Los palestinos y otros han sufrido y sufren una violencia más severa que la que actualmente se dirige contra nosotros, pero ahora, cuando se trata de la población [judía], genera atención de los medios”.

La conexión entre la violencia policial hacia los manifestantes y la violencia de la ocupación también surgió cuando la policía dispersó a los manifestantes en Jerusalén utilizando agua de zorrillo, un líquido maloliente utilizado predominantemente contra los palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este, así como contra los ultraortodoxos manifestantes. Cuando la policía disparó recientemente contra manifestantes antigubernamentales, uno de ellos gritó: “¡Los tipos bajo ocupación dicen que el agua y la sal ayudan!”

«No habrá vuelta a la normalidad»

La mayoría de los entrevistados para este artículo dijeron que lo que los llevó a las calles fue la sensación de que se había violado el contrato social de Israel. Pero si las protestas por la justicia social de 2011 expresaron la demanda de resolver la crisis económica y de vivienda, y Balfour pidió la renuncia de Netanyahu, esta vez la demanda es más amplia y menos concreta.

El día que el gobierno abolió el estándar de razonabilidad, dijo Guggenheim, demostró “que es legítimo. Punto.» Para ella, el objetivo central es que “el gobierno se disuelva. No tengo otras demandas; No lo veo como un interlocutor para el diálogo”.

Sin embargo, a sus ojos, la protesta es mucho más amplia que derrocar a la coalición de extrema derecha o detener la reforma judicial. «Imaginemos cómo podemos crear una constitución y anclar los derechos humanos, la libertad y la igualdad», dijo. «Hablemos de todo: el servicio militar obligatorio, la ocupación, los tribunales rabínicos… una vez que se abren estos temas, no se pueden cerrar».

«La gente cerró los ojos y ahora los abren a la fuerza», dijo Better Pocker. “Mucha gente se negó a ver el contexto, pero con acontecimientos como los de Huwara y Ben Gvir [en el gobierno], ahora es difícil ignorarlo. La conversación se ha ampliado y todos participan en ella. No tengo otro pasaporte; No tengo otro lugar a donde ir”.

Yael está de acuerdo. El movimiento de protesta, dijo, “ha sacado cosas de debajo de la alfombra. La pregunta es qué hacer con eso. Hasta ahora había algún tipo de compromiso con el antiguo orden: acudir al ejército y mantener el statu quo. Tan pronto como se intenta llevar las cosas en una dirección extrema, muchos se preguntan cómo aceptamos el orden que existía aquí”.

Por lo tanto, continuó, “ahora existe la posibilidad de un punto de inflexión, de un cambio en el orden. No habrá ´vuelta a la normalidad´. Necesitamos cambiar todo el sistema, no sólo el gobierno”.

Una versión de este artículo se publicó originalmente en hebreo en Local Call.

https://www.972mag.com/israeli-youth-protests-police/