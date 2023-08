Las PASO 2023: Terremoto político y final abierto

El domingo 13 de agosto se produjo un terremoto político al lograr el precandidato más disruptivo el primer lugar como candidato y por espacio polìtico. Si bien el objetivo de las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO) es la selección de candidatos, al ser obligatorias, se convierten en una virtual encuesta nacional en un contexto de muy baja fiabilidad de los sondeos electorales en todo el mundo. Las perspectivas parecen ominosas ya que se está instalando la inevitabilidad del triunfo de Milei, y tratando de avanzar sobre un consenso hacia un ajuste brutal, que incluye privatizaciones que van desde el CONICET hasta el INCAA; pero no solo eso, van contra todo lo que sea estatal, incluyendo salud y educación, lo que no sucedió ni siquiera en los 90. No está todo perdido, hay un desafío del arco democrático de conectar con las mayorías