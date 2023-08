Milei, Eduardo Bolsonaro y José Antonio Kast

“Zurdos de mierda”, “la casta tiene miedo” o “viva la libertad carajo”, son algunas de las expresiones más usadas por Javier Milei y los seguidores de su fuerza política La Libertad Avanza. Frases que fueron cantadas en su bunker el domingo por la noche cuando Argentina sintió el cimbronazo político de ver que una fuerza de extrema derecha se convertía en la más votada. Las encuestas habían fallado en sus pronósticos y las listas hasta ese momento dominantes sintieron el golpazo. Las redes sociales y los periodistas de diversos medios de comunicación también sintieron la enorme sorpresa del resultado ocurrido. Tan impactante es su resultado que fuera de las fronteras también llamó la atención lo que sucedió en las PASO. El medio O Globo de Brasil titula en su portal digital “Candidato de extrema derecha apoyado por Bolsonaro queda en primer lugar en las primarias”. Es que en los últimos años, Milei forjó relaciones con muchos personajes de la extrema derecha del mundo. Por esta razón haremos un repaso de los amigos de Milei.

Jair Bolsonaro

El ex presidente del Brasil en el periodo 2019-2023, envió días antes de las elecciones un video de apoyo a Javier Milei donde pronunció las siguientes palabras “Hola estimado Javier Milei, aquí Jair Bolsonaro. Tenemos muchas cosas en común; para empezar, que nosotros queremos el bien de nuestros países, nosotros defendemos la familia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de expresión, el legítimo derecho a la defensa. Queremos ser grandes a la altura de nuestro territorio y nuestra población. Así siendo, en este momento yo le deseo mucha suerte ahí a Argentina y si Dios quiere, iré a visitarlo a la brevedad. Un abrazo nuevamente, felicidades a todos los hermanos argentinos”. Además de este cálido saludo, en el 2022 el hijo del ex presidente -Eduardo Bolsonaro- se encontró con Javier Milei en Buenos Aires. En ese momento, su padre estaba en campaña electoral en Brasil y Milei expresó lo siguiente: «Hermanos brasileros, no se dejen avanzar por el presidiario, comunista Lula. Voten a Jair Bolsonaro«. En ese encuentro también estuvo presente su candidata a vicepresidenta en la fórmula de la Libertad Avanza – Victoria Villarruel.

Recordemos que bajo la gestión de Jair Bolsonaro, casi 700.000 personas murieron durante la pandemia que el propio presidente negaba y que consideraba una gripezinha. Hoy en día, enfrenta cargos ante la justicia por diversos delitos entre ellos el asalto al Congreso, la Presidencia y al Supremo Tribunal Federal en los primeros días de enero del 2023.

José Antonio Kast

El ex candidato presidencial de Chile por el ultraderechista Partido Republicano recibió a Milei a comienzos de Julio y publicó una foto con él y donde le deseaba el mayor de los éxitos y cerraba con un “Viva la Libertad Carajo”. Además ambos participaron junto a Eduardo Bolsonaro de la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada el año pasado en Brasil, el cual sirvió de encuentro de diversos dirigentes de las extremas derechas latinoamericanas.

Es un defensor de la experiencia pinochetista al punto tal que suele referir a esa etapa como de “gobierno militar” y no de dictadura. Ha negado la existencia de persecución política bajo el yugo de Pinochet. Su hermano Miguel llegó a ser presidente del Banco Central de Chile en plena dictadura. En diciembre del 2021, una investigación de la agencia Associated Press reveló que su padre, Michael Kast, se afilió al partido nacionalsocialista en 1942 y encontraron el carnet correspondiente en los archivos del Estado alemán.

Como último dato de este señor, uno de sus asesores internacionales es ni más ni menos que el esposo de una de las dirigentes que conducen el partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AFD). No solo eso, sino que es nieta del ex ministro de finanzas de Adolf Hitler, Lutz Schwerin von Krosigk. Se trata de Beatrix Von Storch y quien gracias a los nexos del amigo de Kast (el empresario chileno-alemán Sven Von Storch), visitó en el 2021 al entonces Presidente del Brasil, Jair Bolsonaro.

Santiago Abascal

Este dirigente vasco devenido en líder del partido ultraderechista español Vox se ha convertido quizá en la figura que más pretende organizar y vincular a la ultraderecha latinoamericana con la europea. En ese contexto es que con una fundación ligada a Vox, crearon en el 2021 la Carta de Madrid la cual consiguió la firma del líder español y de otros dirigentes internacionales como Arturo Murillo (ex ministro de la dictadora boliviana Jeanine Añez), el propio José Antonio Kast, Eduardo Bolsonaro, el ex funcionario norteamericano Roger Noriega y la actual primera ministra de Italia Giorgia Meloni entre otros. Por Argentina, firmaron entre otros el abogado antisemita Alejandro Fargosi, el economista José Luis Espert, el ex dirigente de la comunidad judía Waldo Wolff, la candidata a Vicepresidenta de la Libertad Avanza, Victoria Villarruel y Javier Milei entre otros.

Milei y Santiago Abascal

No obstante, las relaciones entre Vox y Milei se han profundizado y en esto tiene que ver mucho la señora Villarruel. Es que esta abogada defensora de los genocidas de la última dictadura militar argentina no solo se dedica a la Argentina y posee excelentes relaciones con Javier Ortega Smith, uno de los dirigentes que fundaron Vox junto a Abascal. En el 2019, organizaron una actividad en el Palacio Paz de Buenos Aires denominado “Desafíos de la Batalla Cultural” y estaba orientado a jóvenes que en una buena cantidad eran pañuelos celestes. Además realizó una visita al programa de televisión “Intratables” conducido en ese momento por Fabián Domán y donde hablaba de la realidad económica argentina. Es que este abogado admirador del mundo militar y ex militante de la Falange española es hijo de Ana María Smith-Molina Robbiati nacida en Argentina en 1942. Con estos antecedentes es que el señor Milei fue invitado a participar en octubre del año pasado de un masivo acto de Vox en España.

Viva22 se denominó el festival donde se presentaron dirigentes políticos y artistas vinculados a la formación fascista. De hecho, una de las canciones que se escuchaban en ese sitio se llamaba “Vamos a volver al ‘36” la cual generó una gran indignación en buena parte de la opinión pública por su letra homofoba, misógina y que reivindica el golpe de Estado perpetrado por Franco. Donald Trump, José Antonio Kast, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, el senador norteamericano Ted Cruz, el líder húngaro Viktor Orban y Giorgia Meloni son algunos de los que enviaron mensajes de apoyo al evento. Pero fueron recibidos y vitoreados por miles de militantes los dirigentes André Ventura (líder del partido ultraderechista portugués Chega), Mateusz Morawiecki (Primer Ministro de Polonia) y Javier Milei.

Giorgia Meloni

Es la actual jefa de estado de Italia y líder del partido Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia). Fue integrante del Movimiento Social Italiano de inspiración neofascista (el nombre es una clara reminiscencia del Estado títere que Hitler le entregó a Mussolini en la Segunda Guerra Mundial y cuyo nombre era República Social Italiana). Enemiga de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBQ y de los inmigrantes. Retomó el slogan de Benito Mussolini “Dios, Familia y la Patria” aunque para afuera de su organización pretende dar la imagen de ser un partido sin nexos con el fascismo y busca tender buenas relaciones con Israel y Estados Unidos. Pertenece a los escépticos a las vacunas contra el Covid, al asumir su mandato una de sus primeras medidas fue el reintegro de trabajadores antivacunas al sistema de salud. El año pasado, Milei le envió un mensaje de apoyo a Meloni en ocasión de la victoria electoral de su fuerza en Italia. Ahora, el partido italiano envío un mensaje de felicitaciones a Milei por la victoria electoral en las PASO y que lleva la firma de Carlo Fidanza.

Como hemos observado, el señor Milei tiene unas amistades muy peculiares a nivel mundial. Si no son negacionistas de la pandemia, son negacionistas de los crímenes de las dictaduras latinoamericanas. Y si no son negacionistas de los crímenes de las dictaduras latinoamericanas, lo son de los crímenes del franquismo español o son nostálgicos de Benito Mussolini. Y si no son negacionistas de los crímenes del fascismo italiano, son negacionistas de los crímenes cometidos por los pogroms antisemitas que realizaron los polacos durante años. En otro contexto del mundo, estos serían sectores marginales pero ante el ascenso del neofascismo en Argentina llegó la hora de desenmascarar a estos militantes de la mentira que solo buscan la libertad de negar la verdad histórica para perpetrar nuevos crímenes en el siglo 21 como los que cometieron Trump y Bolsonaro.