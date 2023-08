Israel 2023, Sudáfrica 1948.

Ya he vivido esto antes: la toma de poder, el fascismo y el racismo que destruyen la democracia. Israel está siguiendo el mismo camino que Sudáfrica hace 75 años. Es como ver la repetición de una película de terror.

En 1948, siendo adolescente en Ciudad del Cabo, seguía los resultados de las elecciones del 26 de mayo en un tablero gigante en el edificio de un periódico local. El sistema electoral de “ganador se lleva todo” produjo resultados distorsionados: el Partido Nacionalista Afrikaner, con su socio menor, ganó 79 escaños parlamentarios contra 74 del Partido Unido y su socio menor.

Pero los Nats, como se les llamaba, en realidad solo obtuvieron el 37.7 por ciento de los votos frente al 49.18 por ciento de la oposición. A pesar de que la oposición obtuvo 11 por ciento más de votos, los Nats dijeron que tenían mayoría y podían hacer lo que quisieran.

En el Israel de 2023, estoy reviviendo algunas de estas mismas experiencias. Nuestro sistema electoral también puede distorsionar los resultados: el pasado noviembre, el Likud con sus socios de coalición, ganó 64 escaños frente a 56 de la oposición. De hecho, el bloque de derecha ganó solo por un 0.6 por ciento de los votos.

El gobierno del 0.6 por ciento dice que representa la voluntad de la mayoría y puede hacer lo que quiera. Sigue diciendo esto incluso cuando una encuesta del Instituto para la Democracia de Israel muestra que menos de un tercio de los israelíes respaldan su ley para poner fin al llamado “estándar de razonabilidad,” que permitía a la Corte Suprema anular decisiones del gobierno que consideraba injustificadas.

Sudáfrica disfrutaba de la democracia entre los blancos que constituían el 20 por ciento de la población. Los negros no tenían derecho a voto; solo algunos sudafricanos multirraciales y asiáticos podían votar. Aquellos que no eran blancos sufrían una fuerte discriminación racial en todas las áreas de sus vidas.

En Israel, los árabes, que representan aproximadamente el 21 por ciento de la población, pueden votar. Pero también sufren discriminación: los musulmanes y cristianos no son reclutados al ejército, y aquellos que no hacen el servicio militar se ven privados de beneficios. El Fondo Nacional Judío (Keren Kayemet LeIsrael) posee alrededor del 13 por ciento de la tierra de Israel y prohíbe que los no judíos, es decir, los árabes, la compren o la alquilen.

La coalición promete profundizar la discriminación. Ya amenazó con retirar millones de shekels destinados a mejorar las condiciones de vida de los árabes más vulnerables.

En Sudáfrica, la victoria de los nacionalistas significó el apartheid, que intensificó e institucionalizó la discriminación existente contra las personas de color.

En 2001 me uní a la delegación gubernamental de Israel en la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban. El gobierno de Sharon me invitó debido a mi experiencia después de un cuarto de siglo como periodista en Sudáfrica; mi especialidad era informar sobre el apartheid de cerca.

En la conferencia me perturbó y enojó la multitud de mentiras y exageraciones sobre Israel. Durante los años siguientes, argumenté con todas mis fuerzas contra la acusación de que Israel es un Estado de apartheid: en conferencias, artículos de periódicos, en televisión y en un libro.

Sin embargo, la acusación se está convirtiendo en un hecho. Primero, la Ley del Estado-Nación (2018) eleva a los ciudadanos judíos por encima de los ciudadanos árabes: musulmanes, drusos, beduinos y cristianos. Cada día vemos a ministros del gobierno y sus aliados expresando racismo y promoviendo leyes discriminatorias. No hay piedad ni siquiera para los drusos que, al igual que los judíos, han sido reclutados en el ejército desde 1948.

Segundo, Israel ya no puede afirmar la seguridad como la razón de nuestro comportamiento en Cisjordania y el asedio de Gaza. Después de 56 años, nuestra ocupación ya no puede explicarse como temporal, a la espera de una solución al conflicto con los palestinos. Nos estamos encaminando hacia la anexión, con llamados a duplicar los 500,000 colonos israelíes ya presentes en Cisjordania.

El ejército es completamente cómplice en la toma ilegal de tierras y la creación de asentamientos ilegales. El gobierno malversa millones de shekels para los colonos. Abusa de sus propias leyes. Los colonos matan a palestinos y destruyen casas y autos. Los tribunales rara vez intervienen. Los soldados se quedan observando.

Negamos a los palestinos cualquier esperanza de libertad y vidas normales. Creemos en nuestra propia propaganda de que unos pocos millones de personas aceptarán mansamente la perpetua inferioridad y opresión.

El gobierno está llevando a Israel a comportamientos inhumanos y crueles más allá de cualquier defensa. No tengo que ser religioso para saber que esto es una vergonzosa traición de la moralidad y la historia judía.

En Sudáfrica se usaban palabras bonitas para leyes destructivas. La imposición del apartheid en las universidades para restringir el acceso de los negros se hizo a través de la «Ley de Extensión de la Educación Universitaria». La restricción del «pase» -el documento que era el medio básico de control sobre los negros- se realizó a través de la «Ley de Abolición de Pases (Coordinación de Documentos)».

En Israel se utiliza la «reforma judicial» para describir la destrucción de la democracia, comenzando por poner fin a la revisión judicial del Ejecutivo y la Knesset. El primer ministro Benjamin Netanyahu le dice a la televisión extranjera que los cambios son pequeños y que la oposición es estúpida. No explica por qué él y sus socios han estado decididos implacablemente a llevarlo a cabo a pesar de la oposición colosal y con el país en llamas.

En Sudáfrica, quitar el voto a los ciudadanos multirraciales y asiáticos desencadenó protestas masivas, lideradas por veteranos de la Segunda Guerra Mundial. La corte más alta, la División de Apelación, anuló la ley del voto como inconstitucional. Los Nats utilizaron su mayoría en el Parlamento para establecer una Suprema Corte del Parlamento que anuló la División de Apelación, y luego fue desechada. Los ciudadanos multirraciales y asiáticos perdieron el derecho al voto.

La oposición al apartheid creció. Los Nats, con su mayoría en el Parlamento, promulgaron la Ley de Supresión del Comunismo, otorgando al ministro de justicia la autoridad para emitir decretos arbitrarios que limitaban gravemente las libertades personales. Las sanciones incluían arresto domiciliario y la prohibición de estar con más de una persona, así como la prohibición de hablar o escribir en público. Los infractores podían recibir hasta cinco años de prisión.

Los comunistas fueron el primer objetivo, seguidos por los liberales, incluso los fervientes anticomunistas, y cualquiera que se opusiera al apartheid, pacífica o violentamente. Luego vinieron detenciones de 30 días sin juicio, que aumentaron a tres meses, luego seis meses y finalmente detención indefinida.

Muchos miles fueron «prohibidos», detenidos sin juicio y condenados a largas penas de prisión. El ejército y la policía entraron repetidamente en las localidades segregadas de negros y los asesinaron con brutalidad.

En Israel, se informa que unos 1.200 palestinos de Cisjordania están encarcelados sin juicio. El ejército realiza constantemente redadas en ciudades de Cisjordania, causando estragos y deteniendo a más supuestos terroristas. Las tragedias continúan.

Bajo el pretexto de combatir el crimen en la comunidad árabe, el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quiere una ley para darle a la policía el poder de encarcelar a israelíes sin cargos ni juicio, una política que ya se practica en Cisjordania.

Ben-Gvir ya reemplazó al jefe de la policía de Tel Aviv, a quien criticó por ser demasiado indulgente con los manifestantes. Se aseguró de que el mandato del jefe de las cárceles concluyera a fin de año. Está revisando promociones y contrataciones en la policía y las cárceles. Quiere una costosa «guardia nacional» bajo su control.

En Sudáfrica, una organización secreta afrikáner, el Broederbond (La Hermandad), manejaba los hilos tras bambalinas. Aprobaba todos los trabajos de importancia: directores de escuelas, policía, altos oficiales de prisiones y ejército, y miembros del servicio civil. Su socio era la Iglesia Reformista Holandesa, descrita como el Partido Nacionalista pero en rezo. Calvinista y conservadora, sus sacerdotes declaraban que la Biblia era literalmente verdadera, que justificaba el apartheid y que los afrikáneres eran el Pueblo Elegido cuya misión era salvar «la civilización blanca».

Los Nats aplicaron la «Educación Nacional Cristiana» en las escuelas. La radio y la televisión estaban estrictamente controladas. Las películas y el teatro eran censurados. Miles de libros fueron prohibidos como «indeseables, objetables u obscenos». El matrimonio entre personas de diferentes razas estaba prohibido. El país entero se dividió para que las personas de diferentes razas vivieran en sus propias áreas; los blancos tomaron las más y las mejores. Millones de personas de color fueron expulsadas de sus hogares.

En Israel, los ultraortodoxos se han unido al Likud y a los nacionalistas religiosos para asegurar dinero ilimitado para sus escuelas separadas, para evitar que sus hijos ingresen al ejército e imponer sus dictados religiosos sobre todo el país. Controlan el matrimonio y el divorcio judíos, y permiten solo matrimonios ortodoxos. Su alcance está en constante expansión.

En Sudáfrica, la oposición internacional al apartheid fue rechazada. El país se aisló del mundo. Las condenas y boicots de las Naciones Unidas y la falta de inversión financiera fueron desestimados. La economía se hundió. Finalmente, arruinada, Sudáfrica ya no pudo mantener el apartheid y esta fue una de las principales razones que obligaron a los blancos a renunciar a su poder y privilegios en 1994.

En Israel, los resultados del asalto de la coalición al Poder Judicial y sus promesas de mucho más por venir, están bien documentados. Los efectos desastrosos en la economía ya están emergiendo. Estados Unidos le envía a Israel más de $3.8 mil millones cada año y nos defiende contra ataques, ya sean justificados o no, en foros internacionales. Dependemos de Estados Unidos para sobrevivir, pero estamos perdiendo apoyo en el Congreso. A los líderes de la coalición no les importa en absoluto.

El director general del Ministerio de Educación ha renunciado en protesta por la “reforma” judicial. Los jueces son denigrados. La coalición quiere que el fiscal general sea despedido. La asociación de abogados está siendo debilitada. Se está llevando a cabo un estricto control sobre los medios de comunicación. La observancia del Shabat se impone. La cultura y los derechos de las mujeres están siendo sometidos a un control restrictivo. Los beduinos son desalojados en masa. Los manifestantes son llamados traidores.

Estamos a la merced de fascistas y racistas (ambas palabras cuidadosamente elegidas) que no pueden, ni quieren, detenerse.

Escribo sobre Sudáfrica e Israel porque conozco a ambos países de cerca, 53 años en uno y casi 26 años en el otro. Ninguno es único. El mismo patrón de represión de derecha ha ocurrido en nuestra época en Hungría y Polonia, en Asia, África y América Latina, y antes, en Europa en los años veinte y treinta.

En Israel, ahora estoy presenciando el apartheid con el que crecí. Israel está regalando un presente a sus enemigos en el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y a sus aliados, especialmente en Sudáfrica, donde la negación de la existencia de Israel es intensa entre muchas personas, en sindicatos y círculos comunistas y musulmanes. Los activistas del BDS seguirán haciendo sus afirmaciones, por ignorancia y/o malicia, propagando mentiras sobre Israel. Han distorsionado durante mucho tiempo lo que ya era malo convirtiéndolo en algo grotesco, pero ahora reclamarán la vindicación. Israel les está brindando la verdad.





* Nacido en Sudáfrica, fue subeditor del Rand Daily Mail en Johannesburgo y emigró a Israel para crear un centro de diálogo en Jerusalén. Fue galardonado con la Orden de Plata de Ikhamanga de Sudáfrica por sus servicios al periodismo y la academia durante el apartheid.