La batalla de Israel por la democracia podría ganarse o perderse la próxima semana

Nadav Argaman fue jefe del servicio de seguridad interna de Israel, el Shin Bet, hasta fines de 2021. Fue designado cinco años antes por nada menos que Benjamin Netanyahu, pero ahora está adoptando una postura que los líderes de la oposición de Israel son demasiado reacios a tomar.

En una entrevista de radio el jueves por la mañana, Argaman se encolumnó con los miles de militares reservistas que han amenazado con no presentarse al servicio si avanza el golpe judicial de Netanyahu.

“Si se aprueba la horrible legislación, seremos un país diferente”, dijo Argaman, refiriéndose a la votación sobre la eliminación del “estándar de razonabilidad”, una parte clave del plan de la coalición gobernante de extrema derecha para reformar el Poder Judicial, que tendrá lugar el lunes. Cuando eso sucede, dijo, “no estamos obligados a cumplir con los contratos que hemos firmado”. Argaman agregó que está “extremadamente preocupado de que estemos al comienzo de una guerra civil”.

Nadav Argaman

Argaman, por supuesto, no está solo. De hecho, es difícil encontrar un ex alto funcionario israelí, en cualquier campo, que apoye los movimientos del actual gobierno de Israel. Aquellos que no están tomando activamente las calles y uniéndose a las protestas contra el impulso antidemocrático, están expresando su preocupación por la rapidez con la que la coalición está tratando de cambiar el rostro de Israel y el impacto que esto tendrá en las delicadas relaciones entre las diferentes partes de la sociedad isaraelí.

Comparar la situación de Israel con la de Polonia puede ser obsoleto, pero dado que los polacos han estado viendo y sintiendo que su país se aleja de la democracia y de los valores liberales durante algún tiempo, es difícil no pedirles un consejo. Y lo que muchos periodistas, académicos y exfuncionarios polacos han dicho, una y otra vez, es que si hubieran sabido dónde estarían ahora, habrían luchado más duro al principio. No dejarían que sus líderes los convencieran de que estaban exagerando.

Una cita del periodista polaco Jarosław Kociszewski, quien habló con la corresponsal de Haaretz Judy Maltz la semana pasada, explica exactamente por qué los israelíes deben reaccionar ferozmente ahora, y no pueden permitir que Netanyahu los apacigüe con conversaciones sobre un «compromiso».

“Después de ocho años de desmembramiento sistemático de nuestros valores e instituciones democráticas aquí en Polonia, no hay vuelta atrás”, dijo Kociszewski. «Fuimos demasiado lejos en este proceso para revertirlo, y la única esperanza es que algún día tengamos la oportunidad de reconstruir todo desde cero». Si los israelíes no quieren tirar todo lo que ya han construido, no pueden permitirse un día de descanso hasta que esta coalición sea parte del pasado.