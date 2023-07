Comunidades de la memoria

Voy a compartir algunas reflexiones sobre el estado actual de la investigación del atentado…

En primer lugar, me interese resaltar que desde hace varios años tiene centralidad en la causa judicial la discusión en torno al proceso de desclasificación de archivos de inteligencia producidos por los agentes de la SIDE… me refiero a los agentes de inteligencia que trabajaron en la investigación del atentado.

Este proceso implica, sintéticamente, quitarles a estos archivos la clasificación de documentos secretos… también implica, identificarlos, preservarlos adecuadamente, organizarlos y analizar su valor probatorio, obviamente….

Esta circunstancia, la centralidad de este proceso de desclasificación, es una particularidad de la causa AMIA que pone en evidencia algunos de los problemas más graves de la investigación judicial del atentado y explican también, en parte, las razones de su fracaso.

Por ejemplo, pone en evidencia que el ex juez Galeano utilizó preponderantemente a los agentes de la SIDE como investigadores judiciales… Eso implicó que gran parte de la actividad de estos agentes fuera secreta… porque esa es la naturaleza de la actividad de inteligencia…

El punto es que una investigación judicial debería desarrollarse en base a parámetros muy distintos a los de la actividad de inteligencia. Incluso una investigación judicial tiene objetivos distintos a los de la actividad de inteligencia.

La actividad de inteligencia procura fundamentalmente obtener información para prevenir riesgo. La mera sospecha o el simple indicio podría justificar la adopción de medidas de prevención, que es el objeto de la actividad de inteligencia… Sin embargo, para condenar a alguien en un juicio penal, se requiere un nivel de certeza mucho mayor. No alcanza obviamente con la mera sospecha o el simple indicio.

Además, y a diferencia de lo que ocurre con la actividad de inteligencia, en la investigación judicial el secreto es la excepción y no la regla. En todo proceso judicial, la regla es la transparencia y la publicidad.

En definitiva, nos encontramos aún hoy con una enorme cantidad de información vinculada con la investigación del atentado que no sabemos a ciencia cierta todavía de cuánta información se trata, cuál es el contenido de esa información y qué valor puede tener como prueba judicial. Después de tantos años, esto es muy grave…

Pero también me parece importante enfatizar la necesidad de avanzar con este proceso de desclasificación. Proceso que, entre otras cosas, nos ha permitido —hasta ahora— advertir cómo se les ordenó a esos agentes de inteligencia comprar declaraciones falsas para desviar la investigación… declaraciones falsas que se compraron con fondos secretos de la agencia de inteligencia. También, pudimos advertir como se encubrió y se destruyó prueba vinculada con un allegado a la familia del ex presidente Menem… por ejemplo.

Transformar informes de inteligencia en prueba legal

Quiero referirme, muy brevemente, a esa novedad que se ha dado a conocer en las últimas semanas… me refiero a la orden de detención de cuatro personas, aparentemente de origen libanés…

Según el pedido de detención, se sospecha que estas personas habrían ayudado, de alguna manera, a uno de los acusados de participar tanto en el atentado a la AMIA como en el de la embajada de Israel. Se los acusa incluso de pertenecer al Hezbollah.

Según se reconoce en el propio pedido de detención, son sospechas que derivan de informes de inteligencia y de otros indicios también. Es decir, se trata de sospechas que habilitan legalmente la posibilidad de exigirles explicaciones a estas personas… nada más, pero tampoco nada menos.

No obstante, y como ya dijimos, para condenar legalmente a cualquier acusado, no alcanza con la sospecha, se requiere plena certeza de su culpabilidad. Por eso la investigación debe avanzar.

Desde Memoria Activa insistimos en que deben investigarse todas las pistas razonables y deben sancionarse a todos los culpables. Pero para sancionar penalmente a los culpables hacen falta pruebas fehacientes, no alcanza con informes de inteligencia. Este es el gran desafío de la causa AMIA: transformar informes de inteligencia en prueba legal; es decir, en prueba que sea útil para sustentar una condena penal.

La búsqueda de justicia, como la concebimos nosotros, implica buscar la Verdad en base a prueba obtenida de conformidad con la ley y la constitución…

La búsqueda de justicia, como la concebimos nosotros, no admite atajos ni mucho menos trampas….

“Juicio en ausencia”.

Y esto me permite también referirme a una propuesta que se pretende instalar como la gran solución para los problemas de la Causa AMIA. Me refiero al famoso “Juicio en ausencia”.

Se dice: “si los acusados están prófugos y el país en el que habitan se niega a extraditarlos, la investigación queda paralizada y no podemos avanzar en la búsqueda de la Verdad”. Esto es falso…

La ley procesal argentina, tal como existe actualmente, no es un obstáculo para que se profundice la investigación y se continúe buscando prueba que fortalezca (o no) la convicción sobre la responsabilidad de los acusados con pedido de captura…

La investigación puede y debe avanzar hacia una verdad plena, más allá de toda duda… puede y debe avanzar, a pesar de que no se consiga la extradición de estas personas…

Que los acusados no se presenten ante la Justicia argentina para realizar sus descargos, no puede ser usado como excusa para detener la recolección de pruebas respecto de estas personas. Si la investigación dependiera de lo que estos acusados digan de sí mismos o de los otros coimputados, eso hablaría bastante mal de la propia la acusación.

Permítanme evocar la situación de uno de estos acusados, a título de ejemplo de lo que vengo sosteniendo…. Me refiero a Hadi Soleimanpur, el ex embajador Iraní… Esta persona fue detenida, hace 20 años, en Reino Unido. Nuestro país solicitó su extradición en base a la prueba que tenía su contra en el expediente… Pero el juez británico que evaluó esa prueba la consideró absolutamente insuficiente… por eso rechazó la extradición, liberó al acusado y le ordenó a nuestro país pagar todos los gastos del proceso… Un fracaso rotundo…

¿En esas condiciones quieren condenar a todos esos acusados? ¿Cuál sería el valor de una condena penal dictada en esas condiciones?

Insisto, el juicio en ausencia no puede utilizarse para sortear los problemas de la prueba o para dictar condenas sin la plena convicción que se requiere para toda condena penal…

La ley procesal actual no impide que se siga investigando en Argentina a todas estas personas…

Por eso, a quienes plantean la propuesta del “juicio en ausencia”, y lo hacen con honestidad intelectual, les decimos, respetuosamente, que nuestras objeciones no responden a cuestiones dogmáticas abstractas o argumentos leguleyos… Nuestras objeciones se sustentan en la historia y en los problemas concretos de la causa AMIA…

No queremos una Verdad devaluada o de menor calidad… queremos que una sentencia de condena se sustente indefectiblemente en la certeza acerca de la responsabilidad de los culpables.

Y a los proponen el “juicio en ausencia” y no lo hacen de buena fe, porque no es casualidad que algunos de los que se embanderan ahora con esta propuesta han estado vinculados con lo peor de la historia de la causa AMIA… es decir, con pretender imponernos una falsa versión de los hechos… A estos, que especulan con la posibilidad de cerrar… así, de esta manera, la causa AMIA… a estos les decimos que no lo vamos a tolerar ni mucho menos lo vamos a consentir…

Porque el problema de la causa AMIA no es la Ley… El problema es que quienes investigaron el atentado no respetaron la Ley…

El problema de la causa AMIA es el tiempo que pasó y la prueba que se perdió, sobre todo la prueba que se destruyó en forma deliberada… Porque el problema de la causa AMIA es que hubo encubrimiento…

El sentido de la lucha

Frente a un escenario tan hostil, resulta indefectible reflexionar sobre el sentido o el valor de nuestra lucha legal…

Tuve la fortuna de conocer este año a un valioso y lúcido activista de derechos humanos y profesor de derecho de una universidad extranjera…Se llama Jules Lobel… El me ayudó a reflexionar sobre esta cuestión…

Me refiero a preguntarnos: ¿Qué es lo que sostiene la búsqueda de Justicia frente a tanta adversidad?

¿Qué le otorga sentido a esa lucha en un ámbito tan inhóspito, por ejemplo, como el que nos toca transitar en la justicia federal?

Tengo muy claro que no todo ha sido infructuoso… estoy muy lejos de sostener eso… Memoria Activa tuvo éxitos tangibles y seguramente en breve obtendrá, con la colaboración del CELS, una sentencia favorable de la Corte IDH… Y esto nos entusiasma, obviamente…

Pero también es verdad que en nuestro país la Justicia Federal ha sido un escenario bastante adverso para nuestras pretensiones de Verdad y Justicia… es un laberinto interminable y nebuloso repleto de obstáculos…

Entonces, ¿Cuál es valor de batallar en un entorno jurídico dominado por un sentido común que nos resulta ajeno?

En primer lugar, podría decir que las batallas jurídicas que se emprenden en un escenario adverso pueden contribuir a modificar, a mediano o largo plazo, ese sentido común imperante dentro y fuera del ámbito judicial… porque hay planteos que aun cuando se formulan en el ámbito jurídico, en realidad procuran interpelar a toda la sociedad… y procuran promover cambios culturales o de políticas públicas, sin perjuicio de cuáles son sus efectos inmediatos o de corto plazo en un expediente….

En segundo lugar, hay razones menos utilitaristas que justifican esta lucha legal… Según este activista que tuve el gusto de conocer, las batallas que decidimos dar —más allá de cuáles son las probabilidades de éxito— esas batallas son una expresión de nosotros mismos, de nuestra indignación ética y de lo que nos sensibiliza moralmente… Esas batallas definen también quiénes somos en esta vida… más allá de su resultado…

Pero, además, este nuevo amigo me aportó otra razón más… que me pareció aún mejor, menos individualista, menos autocomplaciente…

Según él, estas luchas que emprendemos también contribuyen a construir identidad colectiva… a generar lazos identitarios entre aquellos a quienes nos conmueve la injusticia del mismo modo…

Dice Jules, que el éxito de estas batallas legales es inherente a la creación de una tradición, un compromiso de lucha, una narrativa de resistencia que puede inspirar a otros a resistir en forma similar… Él habla de construir “comunidades de la memoria”, un sentido de justicia que se comparte y que se construye a lo largo del tiempo de manera mancomunada, y que puede transformarse, en definitiva, en un poderoso factor de cambio social…

Gracias a todos aquellos y aquellas que nos acompañan en esta lucha tan desigual… Gracias por formar parte de nuestra comunidad de la memoria… Gracias…