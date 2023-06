El drama israelí en tiempo real

Para que la lucha democrática sea fructífera y pueda reencausar el rumbo del país, es necesario introducir un corte radical entre el campo democrático y civilizado, y una derecha racista y mesiánica peligrosa para todo el mundo. Para ello, se debe abandonar el mito de la unidad nacional, y delimitar una identidad que no puede estar basada exclusivamente en la Torá. Y otra cuestión, no menor: no está clara la delimitación del significado de la palabra “democracia”. ¿Se está defendiendo la democracia restringida con la que se llegó al actual gobierno? ¿Se trata de una democracia para la parte judía de la población israelí o la democracia para todos los ciudadanos del país, independientemente de su adscripción nacional o comunitaria? ¿Democracia implica también poner en cuestión el régimen autoritario que impera en los territorios ocupados, lugar de máxima expresión del fascismo de los colonos?