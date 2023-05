Amos Oz: El prolífico israelí

Nació en 1939 en Jerusalén. Era hijo único de Fania (Mussman) y Yehuda Arieh Klausner, inmigrantes a la Palestina del Mandato que se habían conocido mientras estudiaban en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La familia de su padre era de Lituania. Su padre estudió historia y literatura en Vilna (entonces parte de Polonia). La madre de Oz creció en Rivne (entonces también parte de Polonia, ahora Ucrania). Ella asistió a la Universidad Charles en Praga, donde estudió historia y filosofía, sufría de depresión y se suicidó en enero de 1952, cuando él tenía 12 años. Oz exploraría más tarde las repercusiones de este evento en sus memorias A Tale of Love and Darkness.

A los 14 años, Oz se convirtió en sionista laborista, se fue de casa y se unió al kibbutz Hulda. Allí fue adoptado por la familia Huldai y cambió su apellido a «Oz» (en hebreo: «coraje»). Más tarde, cuando se le preguntó por qué no se fue de Jerusalén a Tel Aviv, respondió: «Tel Aviv no era lo suficientemente radical, solo el kibutz era lo suficientemente radical». Según su propio relato, era «un desastre como trabajador… la broma del kibutz». Cuando Oz comenzó a escribir, el kibbutz le asignó un día a la semana para este trabajo. Fue solo en los años ochenta cuando tuvo cuatro días para escribir, dos días para la docencia, y el sábado se convirtió en mozo en el comedor».

Oz hizo su servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel en la Brigada Nahal, participando en escaramuzas fronterizas con Siria. Después de concluir sus tres años de servicio militar regular obligatorio fue enviado por su kibbutz a la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde estudió filosofía y literatura hebrea. Se graduó en 1963 y comenzó a enseñar en la escuela secundaria del kibbutz, mientras continuaba escribiendo. Sirvió como reservista del ejército en una unidad de tanques que luchó en la Península del Sinaí durante la Guerra de los Seis Días y en los Altos del Golán durante la Guerra de Yom Kippur.

Oz se casó con Nily Zuckerman en 1960 y tuvieron tres hijos. La familia continuó viviendo en Hulda hasta 1986, cuando se mudaron a Arad en el Néguev para buscar alivio para el asma de su hijo Daniel. Oz fue profesor titular de literatura hebrea en la Universidad Ben-Gurion del Néguev desde 1987 hasta 2014. También se desempeñó como escritor residente y profesor invitado en universidades en el extranjero. En 2014, la familia se mudó a Tel Aviv. Su hija mayor, Fania Oz-Salzburgo, enseña historia en la Universidad de Haifa.

En febrero de 2021, la hija de Oz, Galia, acusó a su difunto padre de someterla a «abuso sádico». En su autobiografía Algo disfrazado de amor, Galia alegó que Amos Oz la golpeó, maldijo y humilló en una rutina de abuso emocional, verbal y físico, “me llamó basura”. Los miembros de la familia de Galia han negado las acusaciones y afirman que «Hemos conocido toda nuestra vida a un Amos muy diferente, un hombre cálido y cariñoso que amaba a su familia profunda y gentilmente». En 2022, el hijo de Oz, Daniel, publicó unas memorias defendiendo firmemente a su padre y criticando a su hermana por distorsionar la verdad.

Oz publicó su primer libro, Where the Jackals Howl, una colección de cuentos, en 1965. Su primera novela, Another Place, apareció en 1966. Posteriormente, Oz promedió un libro por año con la editorial Histadrut Am Oved. En 1988, Oz dejó Am Oved por Keter Publishing House, que le ofreció un contrato exclusivo que le otorgaba un salario mensual fijo independientemente de la producción. Oz se convirtió en una figura principal en el movimiento literario israelí «Nueva Ola» en la década de 1960, un grupo que incluía a AB Yehoshua, Amalia Kahana-Carmon y Aharon Appelfeld.

Vistas y opiniones

Oz fue uno de los primeros israelíes en abogar por una solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí después de la Guerra de los Seis Días. Lo hizo en un artículo de 1967 «Tierra de nuestros antepasados», en el diario laborista Davar. «Incluso la ocupación inevitable es una ocupación corruptora», escribió. En 1978 fue uno de los fundadores de Shalom Ajshav. No se opuso (y en 1991 defendió) a la construcción de una barrera israelí en Cisjordania, pero creía que debería estar más o menos a lo largo de la Línea Verde, la línea del Armisticio de 1949 entre Israel y Jordania. También abogó por que Jerusalén se divida en numerosas zonas, no solo zonas judías y palestinas, incluida una para ortodoxos orientales, otra para judíos jasídicos, una zona internacional, etc.

Se opuso a la actividad de asentamientos israelíes y estuvo entre los primeros en elogiar los Acuerdos de Oslo y las conversaciones con la OLP. En sus discursos y ensayos atacó con frecuencia a la izquierda no sionista y siempre enfatizó su identidad sionista. Fue percibido como un portavoz elocuente de la izquierda sionista. Cuando Shimon Peres se retiró del liderazgo del Partido Laborista de Israel, se dice que nombró a Oz como uno de los tres posibles sucesores, junto con Ehud Barak (más tarde Primer Ministro) y Shlomo Ben-Ami (más tarde Ministro de Relaciones Exteriores de Barak). En la década de 1990, Oz retiró su apoyo al Partido Laborista y se fue más a la izquierda, al Partido Meretz, donde tenía estrechas conexiones con el líder Shulamit Aloni. En las elecciones a la decimosexta Knesset que tuvieron lugar en 2003, Oz apareció en la campaña televisiva, llamando al público a votar por Meretz.

Oz apoyó la Segunda Guerra del Líbano en 2006. En Los Ángeles Times, escribió: «Muchas veces en el pasado, el movimiento por la paz israelí ha criticado las operaciones militares israelíes. Esta vez no. Esta vez, la batalla no ha terminado. Expansión y colonización israelíes. No hay ningún territorio libanés ocupado por Israel. No hay reclamos territoriales de ninguna de las partes… El movimiento de paz israelí debe apoyar el intento de Israel de autodefensa, pura y simple, siempre que esta operación tenga como objetivo principal a Hezbolá y salva, en la medida de lo posible, las vidas de los civiles libaneses». Más tarde, Oz cambió su posición de apoyo inequívoco a la guerra como «defensa propia» a raíz de la decisión del gabinete de ampliar las operaciones en el Líbano.

Un día antes del estallido del conflicto Israel-Gaza de 2008-2009, Oz firmó una declaración apoyando la acción militar contra Hamás en la Franja de Gaza. Dos semanas después, abogó por un alto el fuego con Hamas, y llamó la atención sobre las duras condiciones existentes en la zona. En una nota para el periódico italiano Corriere della Sera sostuvo que Hamas era responsable del estallido de violencia, pero que había llegado el momento de buscar un alto el fuego. Oz también dijo que, si ciudadanos inocentes fueron asesinados en Gaza, este hecho debería ser tratado como un crimen de guerra, aunque dudaba que el bombardeo de las estructuras de la ONU fuera intencional.

En un editorial de junio de 2010 en The New York Times, escribió: «Hamas no es solo una organización terrorista. Hamas es una idea, una idea desesperada y fanática que surgió de la desolación y frustración de muchos palestinos… Para derrotar una idea, tienes que ofrecer una mejor idea, una más atractiva y aceptable… Israel tiene que firmar un acuerdo de paz con el presidente Mahmoud Abbas y su gobierno de Fatah en Cisjordania».

En marzo de 2011, Oz envió al exlíder Tanzim encarcelado, Marwan Barghouti, una copia de su libro A Tale of Love and Darkness en traducción al árabe con su dedicatoria personal en hebreo: «Esta historia es nuestra historia, espero que la lean y nos entiendan como nosotros. Te entiendo, esperando verte afuera y en paz, tuyo, Amos Oz». El gesto fue criticado por miembros de partidos políticos de derecha. El Hospital Assaf Harofeh canceló la invitación de Oz para dar el discurso de apertura en una ceremonia de premios para médicos destacados a raíz de este incidente.

Oz apoyó las acciones israelíes en Gaza durante el conflicto Israel-Gaza de 2014, criticó la táctica de usar escudos humanos, ampliamente imputados a ser empleados por Hamas en ese momento, preguntando: «¿Qué harías si tu vecino de enfrente se sienta en el balcón, pone a su niño pequeño en su regazo y comienza a disparar ametralladoras en su cuarto de niños? ¿secuestrar a tu familia?»

Literatura

Las novelas simbólicas y poéticas de Oz reflejan las divisiones y tensiones en la cultura israelí. Encerradas en conflicto están las tradiciones del intelecto y las demandas de la carne, la realidad y la fantasía, el sionismo rural y el anhelo de la urbanidad europea, y los valores de los colonos fundadores y las percepciones de sus descendientes escépticos. Oz se sintió incapaz de compartir la perspectiva optimista y las certezas ideológicas de la generación fundadora de Israel, y sus escritos presentan una visión irónica de la vida en Israel.

Junto con Shmuel Yosef Agnon, Amos Oz figura entre los novelistas esenciales y más representativos de la moderna literatura israelí. En su obra narrativa, Oz se ocupó de las inquietudes y la diversidad ideológica de los israelíes de las diferentes tendencias políticas y espirituales que coexisten en su país, así como de la tensión y el delicado equilibrio de la sociedad en la que viven, apresada entre el horror del inmediato pasado anterior a la creación del Estado y el presente e interminable conflicto bélico con sus vecinos.

Entre sus novelas más conocidas figuran En otro lugar (1966), sobre la vida del kibbutz; Mi Michael (1968), una de las más famosas, en la que analiza el amor como dominación, contraponiendo la tolerancia, el optimismo y la visión positiva de la vida del protagonista con la negativa y pesimista de su esposa, que se siente siempre amenazada; Tocar el agua. Tocar el viento (1973), sobre el destino del pueblo judío y la diáspora a Israel; La caja negra (1987), en forma de cartas, telegramas y notas mediante las que se pasa revista a la vida de los protagonistas y sus relaciones; Las mujeres de Yoel (1990), novela de suspense sobre un antiguo agente del Mossad que se plantea el sentido de la vida; y La paz perfecta (1982), sobre las motivaciones para vivir en un kibbutz.

En uno de sus más recientes ensayos sobre literatura, In the beginning (1999), Amos Oz esboza una interesante teoría acerca del «contrato» que compromete a un autor con sus lectores, cuyas condiciones se establecen al comienzo de una obra y deberán cumplirse en su desarrollo.

Desde su primera ficción, su escritura ha estado marcada por un estilo único y reconocible. Las historias se construyen como círculos concéntricos, centrándose en un conflicto psicológico, un drama psíquico. Ese drama, la lucha entre el ego y su sombra, es típicamente el núcleo de la historia. En torno a este anillo interior la narración construye un drama familiar, que es una proyección de las tensiones dentro del drama psíquico. Círculos más amplios que irradian desde este centro dramático son la sociedad, el paisaje (el kibbutz y los chacales que lo rodean) y la política (las tensiones con los árabes). La esfera más externa es la divina, que manifiesta las mismas fuerzas contendientes que se encuentran dentro del drama psíquico.

Aunque el elemento religioso en la obra de Oz suele estar camuflado, es uno de sus temas más importantes. Las tensiones entre las diferentes fuerzas psíquicas se reflejan en la lucha entre la existencia aburrida, monótona y segura dentro de los límites de la sociedad, y las experiencias vibrantes, seductoras y destructivas que se encuentran más allá de esos límites.

Por lo general, las novelas y las novelas cortas de Oz comienzan con un choque entre dos enemigos jurados (ya sean psicológicos, sociales o políticos), luego avanzan hacia una reconciliación de esos opuestos, de modo que las fuerzas previamente antagónicas se ven como complementarias, necesitándose mutuamente para sus propios fines. Así, las relaciones aparentemente binarias se revelan dialécticas.

La idea de que el enemigo es también el hermano de uno se puede encontrar en la primera historia de Oz, Antes de su tiempo, y en el resto de su obra. Subraya el hecho de que, a diferencia de SY Agnon, AB Yehoshua y muchos otros autores israelíes que fueron influenciados por Freud, Oz es seguidor de Carl Gustav Jung. Las ideas de Jung se reflejan en el trabajo de Oz en tres áreas principales. Primero, en la estructura de la psique: el ego se representa como un elemento débil e inestable en la cima de una pirámide cuyo volumen principal es el inconsciente colectivo, siendo este último el reservorio de los impulsos primordiales, la creatividad y la inteligencia suprema. En segundo lugar, los principales procesos psíquicos retratados en la ficción de Oz son típicamente jungianos: el «yo» se alcanza sólo cuando el protagonista se reconcilia con los aspectos oscuros de su personalidad, el “yo” revela la imagen de Dios en el hombre, la “búsqueda del tesoro” representa la búsqueda del “yo”. En tercer lugar, los escritos de Jung, y en gran medida sus interpretaciones de los textos de los alquimistas, proporcionaron a Oz una enorme reserva de símbolos: judaísmo, mitología griega. La mayoría de los símbolos mitológicos empleados por Oz están de acuerdo con la interpretación de Jung. Los procesos psíquicos mencionados anteriormente, transmitidos a través de símbolos junguianos típicos, forman el núcleo de la mayoría de las historias y novelas de Oz.

Los textos se pueden leer en muchos niveles, lo que explica por qué son populares a pesar de sus temas complejos. Black Box es un ejemplo de ello. El contenido psicológico de la novela está camuflado (los protagonistas se caracterizan implícitamente como figuras de «anima» y «animus», y la novela en su conjunto es un examen de las relaciones entre hombres y mujeres). Sin embargo, fue el contexto social manifiesto (las tensiones entre judíos askenazíes y sefardíes, derechistas e izquierdistas, etc.) lo que llamó la atención tanto de lectores como de críticos. Estos aspectos sociales fueron subrayados en las versiones teatrales y cinematográficas de la novela.

Oz arraigó su escritura en la tempestuosa historia de su tierra natal. A través de ella, tanto de ficción como de no ficción, corre un hilo común: examinando la naturaleza humana, reconociendo su fragilidad, pero gloriándose en su variedad, Oz constantemente pide el fin de la ambivalencia, el diálogo, la canalización de las pasiones hacia la fe en el futuro. Con economía de palabras, Oz presenta al pueblo de Israel, sus tribulaciones políticas y su panorama bíblico. Newsweek comentó: “Elocuente, humano, incluso religioso en el sentido más profundo, [Oz] emerge como una especie de Orwell sionista: un hombre complejo obsesionado con la simple decencia y decidido sobre todo a decir la verdad, independientemente de a quién ofenda”.

Cuando se le preguntó acerca de su escritura, Oz dijo: “Si tuviera que resumir mis libros en una palabra, diría que tratan sobre ‘familias’. Si me diera dos palabras, diría ‘familias infelices’”.

Oz murió de cáncer el 28 de diciembre de 2018 en el Centro Médico Rabin, Petah Tikva, a los 79 años. Fue enterrado en el kibutz Hulda.

