Netanyahu tiene miedo de asistir al Encuentro de la Agencia Judía y sabe bien por qué

Por Dror Morag. Traducción: Kevin Ary Levin

El primer Ministro Biniamin Netanyahu informó hoy que no asistirá al Encuentro del Consejo Gubernamental de la Agencia Judía (la Sojnut) en Tel Aviv, luego de haber confirmado su participación en la ceremonia “por consideraciones de cronograma”. El Primer Ministro, cuyo país se encuentra con una economía que se deteriora, tensiones de seguridad constantes y un jefe de gobierno acusado de delitos, “no encontró el tiempo” para llegar al encuentro, pero sí pudo arreglarse para llegar a la Corte por una demanda que él presentó contra un periodista. El problema no es el cronograma: Netanyahu se encuentra amenazado por las protestas en su contra, que se sabía se iba a encontrar también en este evento. Él entiende que es imposible destruir los vínculos entre Israel y las comunidades del mundo, mientras destruye también el Estado de Israel desde adentro, y al mismo tiempo ser recibido con honores por los representantes de las comunidades de la Diáspora enviados a Israel.

El sexto gobierno de Netanyahu decidió intencionalmente dañar los vínculos entre Israel y los judíos de la Diáspora. Una de sus primeras decisiones fue intentar cancelar la “clausula del nieto” dentro de la Ley del Retorno, que posibilita que descendientes de judíos tengan derecho a migrar al Estado de Israel. Netanyahu, que incluyó esta clausula dentro de los acuerdos de coalición, sabia que esto iba a generar una grieta imposible de sanar con las comunidades judías del mundo, para quienes el temas de la aliá a Israel es de importancia central. Pero las comunidades no sólo se preocupan por los temas que se vinculan a ellas directamente: los últimos acontecimientos del Gobierno, principalmente el apuro por aprobar el golpe de Estado que transformará el rostro del Estado de Israel, se suma a la tensión que prevalece entre las comunidades y el Gobierno. Ningún vocero gubernamental hace lo más mínimo para intentar calmar las aguas y cada semana nos encontramos con una nueva iniciativa que suma más combustible a este incendio.

Netanyahu necesita comprender que él y su nuevo gobierno cambiaron las reglas del juego, y que tras este cambio no obtendrán un momento de silencio de las protestas. Ninguna cancelación de su presencia en ningún evento va a cambiar esto. En el momento en que quebraron las condiciones básicas para gobernar, la unidad de fuerzas de todas las comunidades judías del mundo, desapareció la confianza que se construyó con esfuerzo desde la fundación del Estado, una confianza de la que se beneficiaron tanto el Estado como las comunidades de la Diáspora. Y a partir de ese quiebre, las relaciones ya no volverán a ser las mismas. No será posible fingir o hacer una falsa demostración de cooperación.

La visita de Netanyahu hoy podría haber sido otro cachetazo en la cara de las comunidades judías. En vez de trabajar para reparar el vínculo, quiso ser recibido honrosamente por aquellos a quienes una y otra vez perjudicó con sus decisiones promiscuas. Su visita oficial tenía el propósito de transmitir que todo es “business as usual, que todo aquí está bien, pero eso es lo opuesto a lo que que piensan las comunidades del mundo: quieren ver un Primer Ministro que entienda que estamos en el precipicio de una verdadera tragedia en la relación entre el Estado y Diáspora. Business is not as usual, no todo aquí está bien.

Si Netanyahu no tiene pensado anunciar pasos concretos para reparar el vínculo, incluyendo el anuncio de que no se avanzará ningún plan para cancelar la “clausula del nieto” y una cancelación clara de la reforma judicial, no será bienvenido en el encuentro y es bueno que haya entendido eso por su cuenta. Su visita sólo podría haber empeorado la situación ya grave entre los judíos de la Diáspora y el gobierno israelí, pero su evasión por el temor a las protestas, incluyendo la patética justificación del cronograma, no ayudará a avanzar ninguna solución.

________________________________________________________________________________________________________________

Logros centrales de la delegación de Union Mundial Meretz en el reciente Congreso Sionista que se realizó en Jerusalén

1)Todas las propuestas del bloque progresista fueron bien recibidas y podrían ser aprobadas en la votación electrónica que se realizará esta semana.

2) La propuesta de la Unión Mundial de Meretz sobre el tema de la comunidad LGTBQ tuvo una excepcional acogida, incluyendo la gran demostración que se realizó en la Asamblea General por medio de las banderas de la comunidad LGBTQ que se repartieron de antemano a los participantes y llenaron de color al Congreso Sionista Mundial.

3) Las propuestas de la derecha fueron enmendadas en las comisiones de tal manera que fueron prácticamente desfiguradas y transformadas en palabras inocuas.

4) Meretz logró fijar agenda en el Congreso, más allá de los debates formales, por medio de la acción directa, como ser la marcha contra la reforma judicial en Israel organizada por los compañeros de los Estados Unidos, la demostración pro-LGTBQ en el plenario y la manifestación contra la presencia del miembro del parlamento israelí Simja Rotman.