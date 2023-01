Mieczysław Weinberg, el compositor musical judío

Mieczysław Samuilovich Weinberg (Moisei Vajnberg) (1919-1996), compositor y pianista, nació en Varsovia, hijo de un violinista y director musical de teatro yiddish. Su padre, Shmil (Samuil Moiseyevich) Weinberg (1882–1943, ruso), fue un conocido director de orquesta y compositor del teatro yiddish. Su familia se mudó a Varsovia desde Kishinev, Moldavia en 1916 y trabajó como violinista y director de orquesta en el teatro yiddish Scala de Varsovia, donde el futuro compositor se unió como pianista a la edad de 10 años y más tarde como director musical de varias representaciones. Su madre, Sonia Wajnberg, nacida en Odessa, Ucrania (en ese momento parte del Imperio Ruso), fue actriz en varias compañías de teatro yiddish en Varsovia y Lodz. La familia ya había sido víctima de violencia antisemita en Besarabia: algunos miembros de su familia fueron asesinados durante el pogrom de Kishinev.

Graduado del Conservatorio de Varsovia con un título en piano en 1939, Weinberg huyó de la invasión nazi de Polonia ese año y se instaló en Minsk, donde estudió composición con Vasilii Zolotarev en el conservatorio estatal de Bielorrusia. Después de la invasión de Hitler en 1941, Weinberg se mudó a Tashkent, en el Asia central soviética. Allí conoció a su esposa, hija del director de teatro judío soviético y líder político Solomon Mikhoels. En 1943, la primera sinfonía de Weinberg llamó la atención del compositor soviético Dimitri Shostakovich. El resultado fue una amistad inmediata que posteriormente definió la vida musical y personal de Weinberg. Con la ayuda de Shostakovich, se mudó a Moscú, estableciéndose rápidamente como el colega menor de este último en el mundo de los compositores soviéticos de las décadas de 1940 y 1950.

La relación entre Shostakovich y Weinberg resultó ser decisiva para el joven compositor. Durante décadas, los dos fueron amigos muy cercanos e incluso compartieron un estilo musical extremadamente similar. Muchos estudiosos han señalado que este diálogo musical se extendió hasta el punto en que cada uno citaba las composiciones del otro en sus propias obras, generando amplias especulaciones sobre su influencia mutua. Ambos adoptaron un estilo compositivo vanguardista que combinaba un vigoroso modernismo con un apego romántico a las tradiciones populares de Europa del Este. A partir de entonces, Weinberg continuó viviendo en Moscú, componiendo y actuando ocasionalmente como pianista. Él y Shostakovich vivían cerca el uno del otro, compartiendo ideas a diario. Además de la admiración que Shostakovich expresó con frecuencia por las obras de Weinberg, fueron retomadas por algunos de los principales intérpretes y directores de Rusia, incluidos Rudolf Barshai, Emil Gilels, Leonid Kogan, Kirill Kondrashin, Mstislav Rostropovich, Kurt Sanderling y Yevgeny Svetlanov.

Particularmente sorprendente es su interés paralelo en temas de la música popular judía, evidente ya desde mediados de la década de 1940. En ese momento, Weinberg comenzó a explorar temas judíos en sus obras, sobre todo a través de dos ciclos de canciones, ambos llamados «Canciones judías», basados ​​en los textos de los poetas yiddish Y.L. Peretz y Shmuel Halkin. Para evitar la censura política, Weinberg a menudo disfrazó muchas de sus obras judías. El ciclo de canciones de Peretz, por ejemplo, pasó a llamarse “Canciones infantiles” para su publicación en 1944, mientras que la Rapsodia sobre temas moldavos para orquesta de 1949 se basó en gran medida en la música klezmer sin una identificación judía manifiesta. El primer ciclo se publicó dos veces en vida del compositor, pero en programas de conciertos y en CD sonaba, principalmente en ruso, y se llamaba “Canciones infantiles”. El segundo ciclo permaneció en el manuscrito hasta hace poco tiempo. Estos ciclos también están unidos por el uso del compositor del modus Adonoy Molokh, en el que se cantan las oraciones del sábado y las Altas Fiestas. Weinberg no citó los cantos sinagogales, sino que creó nuevas melodías bajo las mismas leyes que dieron origen a sus numerosas variantes en la cultura asquenazí. Su música “interpreta” la letra, en algunos casos haciéndola repensar.

A fines de la década de 1940, Weinberg había comenzado a establecer una sólida reputación como compositor soviético. Sin embargo, pronto se vio personalmente atrapado en la represión antisemita estalinista contra figuras e instituciones culturales e intelectuales judías. Las exploraciones musicales judías medio camufladas de Weinberg junto con los vínculos familiares con objetivos de alto perfil del régimen como Mikhoels y el médico Miron Vovsi, llevaron a su arresto y encarcelamiento en febrero de 1953. Tras la muerte de Stalin, un mes después, fue liberado y continuó a una exitosa y prodigiosa carrera como compositor de numerosas obras de cámara y orquestales, incluidos 17 cuartetos de cuerda, 26 sinfonías, 4 óperas y más de 60 bandas sonoras de películas. En 1980, fue honrado como Artista del Pueblo de la República Soviética de Rusia en 1980, y en 1990 recibió el Premio del Gobierno de la Unión Sovietica.

Más allá de los temas judíos, Weinberg también incorporó varios otros estilos de música folclórica de Europa del Este en su trabajo, incluidas las tradiciones musicales rusas, bielorrusas, polacas y moldavas. Sus canciones incluyeron los escritos del poeta polaco Julian Tuwim y el simbolista ruso Aleksandr Blok. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto también ocuparon un lugar destacado en sus composiciones, especialmente porque sus padres y su hermana fueron víctimas de los nazis. En 1962, el mismo año en que Shostakovich estrenó su decimotercera sinfonía, Babi Yar, Weinberg presentó su propia sexta sinfonía que evocó explícitamente a los niños víctimas del Holocausto. Treinta años después, Weinberg dedicó su vigésima primera y penúltima sinfonía, Kaddish (op. 152; 1991), a la memoria del levantamiento del gueto de Varsovia. Su música ha sido descrita cada vez más como «una de las músicas más individuales y convincentes del siglo XX».

Un crítico de 2004 lo ha considerado como «el tercer gran compositor soviético, junto con Prokofiev y Shostakovich». Diez años después de su muerte, el estreno de un concierto de su ópera El pasajero en Moscú provocó un renacimiento póstumo. El director británico David Pountney representó la ópera en el Festival de Bregenz de 2010 y la volvió a presentar en la Ópera Nacional Inglesa en 2011. Thomas Sanderling ha llamado a Weinberg «un gran descubrimiento. Trágicamente, un descubrimiento, porque no ganó mucho reconocimiento durante su vida además de un círculo de expertos en Rusia».

Hacia el final de su vida, Weinberg padecía la enfermedad de Crohn y permaneció confinado en su casa durante los últimos tres años, aunque siguió componiendo. Se convirtió al cristianismo ortodoxo el 3 de enero de 1996, menos de dos meses antes de su muerte en Moscú. Su funeral se llevó a cabo en la Iglesia de la Resurrección de la Palabra. Póstumamente, la conversión de Weinberg al cristianismo ha sido objeto de cierta controversia. En particular, la hija mayor de Weinberg, Victoria, cuestionó, en una entrevista de 2016, si su bautismo se realizó voluntariamente a la luz de su larga enfermedad; y en su libro sobre el compositor, David Fanning alude a los rumores de que Weinberg fue bautizado bajo la presión de su segunda esposa, Olga Rakhalskaya. La hija menor del compositor, Anna Weinberg, ha escrito que «el padre fue bautizado con la mente sana y la memoria firme, sin la menor presión de ningún lado”. La polémica sigue hasta nuestros días.

Su principal ópera, La Pasajera, compuesta en dos actos, se desarrolla en un trasatlántico pasada la Segunda Guerra Mundial. En él conviven dos ambientes: uno superior que corresponde al presente, que se escenifica en la cubierta y en el que se desarrolla el encuentro de Liese, exguardia del campo de concentración, con Marta, exreclusa de Auschwitz; y otro inferior que corresponde al pasado, que se desarrolla bajo la cubierta del barco y representa el campo de concentración. En toda la acción se entrelazan los dos niveles.

Walter y su esposa Liese navegan a Brasil, país en el que ocuparán un nuevo cargo diplomático. Durante el viaje, Liese es sorprendida por la aparición de una pasajera que le recuerda a uno de los presos de Auschwitz y que ella misma había mandado ejecutar. La mujer, atónita, queda en estado de shock al ver que su pasado puede quedar revelado ante su marido. Mientras, en el nivel inferior, Liese y su supervisora discuten sobre qué prisionero puede servir de espía. Las mujeres hacen que las presas se presenten ante ellas relatando su origen y antecedentes. Llega al campo de concentración una mujer rusa y, a pesar de los golpes y las torturas, tiene una nota que podría costarle la vida. Marta es seleccionada por Liese para traducir la carta, que se convierte en una misiva de amor hacia Tadeusz. En la cubierta superior, Walter intenta aceptar el pasado de Liese.

El segundo acto se inicia en el campo de concentración. Tadeusz es enviado a recoger un violín que necesita para cumplir la voluntad de un comandante de interpretar su vals favorito. El hombre se percata de la presencia de Marta y buscan un encuentro. Liese se aprovecha de la situación para manipular a la pareja y que sirvan de espías de sus compañeros. El joven se niega, prefiere morir. Marta ve cómo algunas de sus compañeras van a ser ejecutadas, mientras Liese se burla de ella, ya que su ejecución está cerca.

En la parte superior, Liese hace lo imposible por conocer la identidad de la mujer que la persigue como una sombra, no está segura de sí la presencia de Marta es real o no. Todos se encuentran en la cubierta del barco y Marta se acerca a la banda para pedirles que toquen el vals favorito del comandante. Liese, aterrada, se retira recordando los últimos minutos de vida de Tadeusz. El joven es arrastrado a tocar el vals, en cambio, y como desafío, interpreta la Chacona de la Partita para violín núm. 2 de Bach. En el escenario completamente vacío se ve a Liese. Marta canta una canción en la que se dice que los muertos no deben ser olvidados. La música se desvanece con la luz, todo es oscuridad.

Musicalmente, Weinsberg nos lleva a los límites de la tensión y la emoción durante toda la ópera. Su escritura, cercana a las sonoridades de Shostakovich, hace uso de una curiosa instrumentación en la que reúne desde un acordeón y una guitarra, pasando por un conjunto de jazz y saxofón, llegando a la formación tradicional de una agrupación sinfónica, logrando un color orquestal dramático y lúgubre.

Como podemos ver, La pasajera no es solo una ópera, sino el reflejo de un relato cercano a la realidad. Su historia se basa en el recuerdo en el que Zofia Posmysz, superviviente de los campos de concentración y autora del libro homónimo, ‘revive’ la experiencia de su aprehensión, pero esta vez desde la mirada de su opresor. Posmysz, natural de Cracovia, fue arrestada por la Gestapo con 19 años debido a que alguien denunció a su grupo por participar en la distribución de folletos.

Las obras de Weinberg a veces tienen un fuerte elemento de conmemoración, con referencia a sus años formativos en Varsovia, ya la guerra que terminó con esa vida anterior. Típicamente, sin embargo, esta oscuridad sirve como trasfondo para encontrar la paz a través de la catarsis. Este deseo de armonía también es evidente en su estilo musical; Lyudmilla Nikitina destaca la «claridad y proporción neoclásica y racionalista» de sus obras. La música de Mieczysław Weinberg se encuentra entre algunos de los mayores tesoros ocultos del siglo XX.

La música de Weinberg fue interpretada por David Oistrakh, Mstislav Rostropovich, Leonid Kogan, Daniel Shafran, Emil Gilels y el Borodin Quarter. Mirando estos nombres ahora, uno solo se pregunta, ¿por qué no escuchamos más de su música simple, absolutamente frágil pero maravillosa con más frecuencia en las salas de conciertos ahora?

