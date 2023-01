El asesinato de Itzjak Rabin, un trágico punto de inflexión en la historia de Israel

Muchos ciudadanos de Israel no tomaron conciencia de las terribles consecuencias que el del asesinato de Rabin en la vida política, social y existencial de los ciudadanos israelíes. El meta mensaje de este Magnicidio fue “Todo el que intente llegar a un acuerdo de paz con los palestinos correrá la misma suerte”

Su asesinato fortaleció, paradójicamente a los sectores más extremistas y retrógrados de la sociedad israelí, que vieron en Netanyahu el líder que necesitaban para fortalecer su posición y poder real e influir negativamente en aspectos esenciales de la sociedad israelí y su futuro.

Los resultados de las últimas elecciones han demostrado que el poder real ya no está concentrado sólo en Netanyahu sino también en las manos de dos matones que se asumen como judíos ortodoxos y que no tienen ninguna vergüenza en mostrar con hechos concretos y no solo con palabras que son fascistas, xenófobos y racistas. Y, lo que es aún más grave, que ninguno de los dos Grandes Rabinos Ortodoxos de Israel haya salido a criticarlos porque sus actitudes y conductas se contradicen totalmente con la cosmovisión humanista de la religión judía y con conceptos básicos de la Torá y el Talmud.

El proceso que se fue gestando a partir del asesinato de Rabin trae a mi memoria la escena descripta en el libro Reyes 1, cuando Adonai convoca al profeta Elías para ordenarle que se presente ante el Rey Ajab, que aceptó que Nabot sea asesinado para quedarse con su viñedo y decirle: “Haratzajta Vegam Iarashta “(“asesinaste y también heredaste” (Reyes 1, cap. 21, Versículo 19)

Quienes se alegraron con su asesinato con muerte de Rabin, vinieron ahora a reclamar una parte significativa de la “herencia” política mientras sectores importantes de la sociedad israelí miran para un costado y se niegan a aceptar que lo ocurrido en los últimos meses puede significar la cancelación del proyecto sionista tal como está reflejado en la Declaración de la Independencia de Israel leída y aprobada el 14 de mayo de 1948.

La irrupción de los Ben Gvir y los Smotrich en la vida política israelí y en las consecuencias negativas para la democracia israelí no deja otra alternativa que resistir, tanto en Israel como en las comunidades judías de la diáspora.

Duele tomar conciencia que cuando el próximo mes de febrero se cumplan 90 años del acceso de Hitler al poder en Alemania, las ideas de odio y discriminación que predicó siguen vigentes en muchos países. Y lo que es todavía más insólito, que tengan seguidores judíos en el propio Estado de Israel

La lucha contra personajes siniestros como Ben Gvir y Smotrich debería ser una tarea conjunta de los ciudadanos israelíes que se sienten identificados con la idea de vivir en un país judío, democrático y respetuoso de los derechos humanos y las comunidades judías de la Diáspora encabezadas por Estados Unidos y Gran Bretaña.

Una manera efectiva de dar batalla podría ser organizar en el 2023 un encuentro mundial de líderes comunitarios judíos , directores ejecutivos de instituciones, intelectuales, escritores, artistas, científicos y periodistas , para analizar la situación de las comunidades judías en la Diáspora, analizar la situación política en Israel y emitir una declaración final de tajante oposición a la incorporación al gobierno de Israel de personas con ideas fascistas y racistas que se contraponen totalmente con el Proyecto Sionista que también debe ser actualizado para brindar a las nuevas generaciones judías un país y una sociedad ejemplares que puedan convivir pacíficamente con el pueblo palestino.

En este contexto, corresponde recordar que el primer acuerdo de paz con un país árabe (Egipto)

Fue firmado por Menajem Beguín, primer Ministro del gobierno de Israel y líder indiscutido del partido Likud, y el presidente egipcio Anwar el Sadat. Este acuerdo fu firmado en la Casa Blanca el 26 de marzo de 1979, con el patrocinio del Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter.

Quiero dedicar mi última frase a Netanyahu que no tuvo ningún reparo en constituir su gabinete con ministros corruptos como Aryeh Deri y los impresentables Ben Gvir y Smotrich, que ya recibieron críticas directas de dirigentes comunitarios de Estados Unidos y Gran Bretaña y también del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden

Nos parece pertinente cerrar este artículo con la admonición del Rav Joshua al Rabán Gamliel: אוי לו לדור שאתה פרנסו ואוי לה לספינה שאתה קברניט. Esta frase se adapta perfectamente a la evaluación que nos interesa compartir: : “Ay de la generación de la cual tu eres su conductor y Ay del barco del cual tu eres el capitán…” (Tratado de Brajot, pág. 28ª)

* La foto de portada de la nota grafica la campaña de la ultraderecha israelí contra Itzjak Rabín, caratulándolo de traidor, que creó el clima social que diera lugar a su asesinato