¿Cúales fueron los motivos de fondo que desataron la Rebelión de los Macabeos contra los griegos y los judíos helenizados?. ¿Qué relación hay entre Januká y los Rollos del Mar Muerto?. ¿Cómo influyeron estos sucesos en el judaísmo hasta el día de hoy? Esta nota se basa en las ideas expuestas por la prof. Rajel Elior del Departamento de Filosofía Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalem, que muchos de sus colegas no comparten. La hipótesis de Elior, que analizaremos a continuación, sostiene que los Rollos del Mar Muerto no pertenecen a la secta de los Esenios como comúnmente se entiende. Esta idea se basa en el hecho de que en los propios manuscritos antes mencionados, los "Esenios" como tales, no son nombrados en ningún momento y que el nombre de esta secta llega a nosotros a través de los relatos en griego de Flavio Josefo o de Filón de Alejandría, sin tener ninguna otra fuente o prueba de la existencia de los mismos.