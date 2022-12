El cine entre el horror, sus restos y los destellos de su contracara

El 17° Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina (FICJA), que tuvo lugar del 27 de octubre al 2 de noviembre en el complejo Cinemark Palermo, fue la oportunidad de acercarse a historias que intentan dar cuenta del horror, las resistencias al mismo y los efectos de las distintas vivencias en los tiempos posteriores. Películas como El hombre del corazón de hierro (The man with the iron heart, Cédric Jimenez, 2017), Resistencia (Resistance, Jonathan Jakubowicz, 2020), y Trautmann (The keeper, Marcus H. Rosenmüller, 2018), La canción de los nombres olvidados (The song of names, François Girard, 2019) y Las rosas de ayer (Die Blumen von gestern, Chris Kraus, 2016), componen, de alguna u otra manera, un muestrario representativo. (Advertencia: Pueden existir algunos adelantos de información de las distintas tramas).