Sholem Aleijem, el escritor judío que retrató la vida en el shtetl

Sholem Aleijem (nacido Sholem Yakov Nojúmovich Rabinóvich, Pereiaslav, Ucrania, Imperio ruso, 2 de marzo de 1859-Nueva York, Estados Unidos, 13 de mayo de 1916) fue un popular humorista y escritor judeo-ruso de literatura en idish, incluyendo novelas, cuentos, y obras de teatro. Creció en el cercano shtetl en Voronkiv (se ha convertido en el prototipo de Kasrilevka de Aleijem). Su padre, Menachem-Nukhem Rabinovich, era un rico comerciante en ese momento. Sin embargo, un negocio fallido sumió a la familia en la pobreza y Solomon Rabinovich creció en circunstancias reducidas. Cuando tenía 13 años, la familia regresó a Pereiaslav, donde su madre, Chaye-Esther, murió en una epidemia de cólera Promovió a varios escritores en idish, y fue el primero en escribir historias infantiles en idish.

Vida y carrera

A la edad de quince años, inspirado en Robinson Crusoe, compuso su propia versión judía de la famosa novela y decidió dedicarse de lleno a la escritura. Adoptó el pseudónimo Shalom Aleijem, derivado del saludo que significa «la paz esté con ustedes».

Después de terminar la escuela en Pereiaslav en 1876, con excelentes calificaciones, dejó su hogar en busca de trabajo. Durante tres años enseñó a la hija de un adinerado comerciante, Olga Loev, quien se convirtió en su esposa el 12 de mayo de 1883. Tuvieron seis hijos, incluidos el pintor Norman Raeben y la escritora en yiddish Lyalya (Lili) Kaufman. La hija de Lyalya, Bel Kaufman, es una escritora estadounidense, autora del libro Up the Down Staircase. En esos años Aleijem comenzó su carrera como escritor.

Para 1879, ya había sido reportero local del semanario hebreo Ha-Tsefirah. En 1881 y 1882, sus artículos, centrados en temas de educación judía, aparecieron en Ha-Melits, el principal órgano periodístico de Haskalah. Su intención original era convertirse en un escritor hebreo o ruso, y su recurso al yiddish fue, como él diría, «accidental». Descubrió un número del semanario Yudishes folks-blat de San Petersburgo (el único periódico en yiddish de Rusia en ese momento) y se dio cuenta de que el idioma yiddish y su literatura atraían a la mayoría debido a su accesibilidad. Pronto se puso a trabajar en su primera novela en yiddish, Tsvey shteyner (Dos lápidas), en la que narraba su romance con Olga Loyev y terminaba su historia con el suicidio de los dos jóvenes protagonistas.

Además de su prodigiosa producción de literatura idish, también utilizó su fortuna personal para apoyar a escritores en esta lengua. Entre 1888 y 1889, publicó dos ediciones de un almanaque, Die Yiddishes Folksbibliotek («La Biblioteca Popular Yiddish»), que le dio una importante exposición a muchos jóvenes escritores idish. En 1890 perdió toda su fortuna en una especulación de la bolsa de valores, y no pudo hacerse cargo de la tercera edición del almanaque, la que ya se había editado pero no se siguió imprimiendo. En los años siguientes, mientras continuaba escribiendo en idish, también escribió en ruso para un periódico en Odesa y para Vosjod, la publicación rusa judía más importante de la época, y en hebreo para Hamelitz y para la antología editada por Y.H. Ravnitzky. Fue durante esta época cuando Aleijem contrajo tuberculosis.

Después de 1891, vivió en Odesa y luego en Kiev. En 1905 emigró con su familia hacia el sur de Rusia. Originalmente, Aleijem vivió en Nueva York, mientras el resto de su familia quedó en Ginebra, Suiza. Sin embargo, pronto descubrió que su sueldo era muy limitado para mantener dos hogares, y volvió a Ginebra. A pesar de su gran popularidad, muchos de sus trabajos nunca le generaron muchas ganancias, y se vio obligado a hacer una exhaustiva gira para poder ganar suficiente dinero para ayudar a su familia y mantenerse. En julio de 1908, mientras estaba en una gira de lectura en Rusia, se desmayó en el tren camino a Baranowicz. Le diagnosticaron una recaída de tuberculosis hemorrágica aguda y pasó dos meses convaleciente en el hospital de la ciudad. Aleichem pasó los siguientes cuatro años viviendo semi-inválido; solo en ocasiones mejoraba lo suficiente como para volver a una rutina normal de escritura. Durante ese período, la familia sobrevivió gracias a importantes donaciones de amigos y de admiradores de Aleijem.

Shalom Aleijem fue un apasionado del idish como idioma nacional que, en su opinión, debía tener el mismo estatus que los demás idiomas europeos modernos. No se detuvo en lo que él llamó «idishismo» y se abocó a la causa del sionismo, presente en muchas de sus obras. En 1888, se convirtió en miembro de Hovevei Sion. En 1907, trabajó como delegado estadounidense para el Octavo Congreso Sionista, que tuvo lugar en La Haya.

Obra literaria

Su literatura siempre estuvo centrada en el amor al prójimo, buscando en su pueblo y sólo en él su fuente de inspiración. Fue un escritor auténtico además de un observador agudísimo. Toda su producción lleva en sí su verdadero amor por los hombres y la vida.

Por sobre todas las cosas, amaba y admiraba al hombre y al judío simple y sencillo. Entre ellos encontró y captó sus personajes más conocidos: Tevie el lechero, Menajem Mendel, Motl Peisi dem Jazns (Motl el hijo de Peisi el jazán), Scheini Sheindl, etc. Scholem Aleijem pertenece ya, por merecimientos propios, a la serie de los clásicos de todos los tiempos. Supo pintar con colores conmovedores las particularidades del mundo judío que lo rodeaba. Escribió para niños y adultos y expresó en bellas páginas literarias su compromiso irrevocable con aquéllos necesitados de apoyo y ayuda. Logró transmitir las situaciones más dolorosas con una chispa de humor. Mientras un ojo lloraba el otro reía. Recordemos que nunca renegó de sus humildes orígenes, por el contrario, él nunca olvidó aquella durísima experiencia de sus años de niñez. Promovió a varios escritores en idish, y fue el primero en escribir historias infantiles en idish.

La primera “obra literaria” de Scholem fue un diccionario de las maldiciones de su madrastra. Scholem comenzó su carrera como escritor a principios de la década de 1880, cuando se producía la ola de Pogroms en Rusia Occidental. Estas persecuciones a los judíos buscaban eliminarlos de la sociedad, aunque inesperadamente trajo consigo un resurgir de la cultura judía. En 1888 publicó su primera novela. Los años 1883-1890 formaron una parte distinta de la carrera de Sholem Aleichem, durante la cual produjo mucho trabajo (en tres idiomas), la mayoría del cual nunca se incluyó en su obra oficial, o fue completamente reescrito más tarde. La actividad literaria de Sholem Aleichem durante estos años se dividió entre la gentrificación y “europeización” de la literatura yiddish y la escritura de secuencias de feuilletons. Cuando comenzó a escribir en yiddish, la literatura en ese idioma carecía de estatus cultural y respetabilidad artística.

El escritor resolvió elevar la literatura yiddish al papel de literatura nacional judía junto con el hebreo. Esto requirió la producción continua en yiddish de obras literarias meritorias; el establecimiento de una tradición literaria; y la limpieza de la escritura yiddish actual del popular shund (basura). Sholem Aleichem usó su mando como propietario y editor de Folks-biblioteca para alentar a los escritores que admiraba, como Abramovitsh y Lípetsk, a producir nuevas obras, mientras buscaba nuevos talentos como Y. L. Peretz y David Fishman. Él mismo se propuso crear lo que llamó “la novela judía”: un texto realista en el que el tema erótico (considerado un ingrediente necesario en cualquier novela) se desarrollaría en el marco de la sociedad judía contemporánea. Sholem Aleichem había internalizado los valores de la Rusia del siglo XIX y su floreciente literatura tal como los exponían los principales novelistas de la nación (su favorito entre ellos era Ivan Turgenev). Creía firmemente en la mimesis realista como principal medio para alcanzar la madurez artística y en la novela como el género más propicio para la evolución de dicha mimesis. Durante los años 1884-1889 produjo seis novelas de ficción, entre ellas Natashe (1884), Sender Blank un zayn gezindl (Sender Blank y su familia; 1888), Stempenyu (1888) y Yosele solovey (Yosele el ruiseñor; 1889). El mejor ejemplo del concepto y la habilidad novelística de Sholem Aleichem en ese momento fue Stempenyu. En esta obra, Sholem Aleichem despliega un amor abortado entre un músico y una mujer piadosa.

El cuerpo de trabajo que Sholem Aleichem creó durante estos años es vasto y variado. La esquematización de sus publicaciones revela cuatro géneros: monólogos, cuentos sobre niños, relatos de vacaciones y los cuentos de Kasrilevke. Los más importantes fueron los monólogos, hablados por personajes específicos y, a menudo, dirigidos a un interlocutor ficticio, como «Sholem Aleichem» en las historias de Tevye. El surgimiento de este género se basó en el éxito de estos cuentos; en 1905, Sholem Aleichem había escrito cuatro de las nueve historias que se sumarían a su Gants Tevye der milkhiker (El completo Tevye el lechero). Sin embargo, fue con la publicación de Dos tepl (La olla; 1901) que el monólogo evolucionó hasta convertirse en la forma maestra del escritor. “Luego “Gendz” (Geses; 1902), “Funem priziv” (Del borrador; 1902), “Gimenazye” (Escuela secundaria; 1902), “Finf un zibetsik toyzent” (Setenta y cinco mil; 1902), “A nisref” (Se quema; 1903), “An eytse” (Consejos; 1904), “Yoysef” (Joseph; 1905), “Khabne” (1905), y el particularmente complejo y desconcertante “Dray almones” (Tres viudas; 1907).

En segundo lugar, Sholem Aleichem escribió historias centradas en los niños. Por lo general, se componían como monólogos pronunciados por un niño, cuyas experiencias se refractaban a través del prisma de una conciencia adulta. El uso de esta construcción híbrida a menudo dio lugar a problemas de uniformidad estilística y coherencia psicológica, pero como a menudo resultó en amalgamas narrativas completamente integradas. De tales amalgamas son los cuentos “Der zeyger” (El reloj; 1900), “Di fon” (La pancarta; 1900), “Afn fidl” (El violín; 1902) y “Der esreg” (El limón; 1902).

Una categoría final de historias le dio a Sholem Aleichem la oportunidad de crear su Kasrilevke, el shtetl por excelencia. Si bien anteriormente se ocupó de escenas de pueblos pequeños y aldeas, fue solo a principios del siglo XX cuando esas escenas se fusionaron en la imagen unificada de Kasrilevke. Los «Kasriliks» egoístas estaban plagados de una pobreza extrema, pero de alguna manera lograron mantenerse optimistas, siempre soñando con eventos milagrosos y redención, como en la historia «Ven ikh bin Roytshild» (Si yo fuera Rothschild; 1902).

Estampilla de Scholem Aleijem, Israel 1959

Con la publicación en serie de novelas en demanda, escribió el extenso Der mabl (El diluvio, más tarde retitulado In shturm [En la tormenta]; 1907), sucedido por Blonzhende shtern (Estrellas errantes; 1909-1911) y Der blutiker shpas (El sangriento Engaño; 1912). Al regresar a Estados Unidos en 1915, Sholem Aleichem escribió su novela autobiográfica, Funem yarid (Regreso de la feria), Der misteyk (El error) y la segunda parte de Motlsecuencia (las tres obras permanecen inacabadas).

En sus obras se puede contemplar una mirada de la vida con humor, sinceridad, piedad y ternura. La mayoría de ellas transcurren en el Shtetl, la aldea de los judíos en la Europa Oriental de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las narraciones de Sholem Aleichem se destacaron por la naturalidad del habla de sus personajes y la precisión de sus descripciones de la vida del shtetl. Los primeros críticos se centraron en la alegría de los personajes, interpretada como una forma de hacer frente a la adversidad. En 1905 toda la familia de Scholem pasó los horrores de tener que soportar un Pogrom contra los judíos de Kiev, y el escritor fue censurado, por querer ayudar a las víctimas de estas persecuciones. Sus libros, en muchos casos, eran reproducidos en forma ilegal, y las publicaciones no le daban ganancia. Por esto, en 1906, él y su familia se trasladaron a New York. En una gira por Rusia, donde fue recibido espectacularmente, le diagnosticaron tuberculosis. Scholem viajó a Nervi, Italia, en el año que se celebraron 25 años de actividad literaria. En 1914 el escritor realizó otra gira por Rusia, donde leyó sus obras.

La Guerra Mundial encontró a Sholem en un sanatorio alemán. Luego lo enviaron a Dinamarca. Enfermo, y sin medios para vivir, pasó varios meses muy duros. En 1914 la mayor parte de la familia de Aleijem emigró a los Estados Unidos y se asentó en Nueva York. El hijo de Aleijem, Misha, enfermó de tuberculosis al mismo tiempo que las leyes estadounidenses le negaron la entrada. Misha permaneció en Suiza con su hermana Emma y murió en 1915, suceso que dejó a Aleijem profundamente deprimido. Shalom Aleijem murió en Nueva York en 1916, a los 57 años, mientras todavía trabajaba en su última novela, Mottel el hijo del cantor, y fue enterrado en el cementerio de Brooklyn. Para la época, su funeral fue uno de los más grandes en la historia de Nueva York: se estima que acudieron 100 000 personas. Al día siguiente, su testamento fue publicado en el New York Times y fue leído en el pleno del Congreso de los Estados Unidos. El testamento contenía instrucciones detalladas para su familia y amigos; a ambos les pedía ser enterrado inmediatamente, así como también ser conmemorado y recordado en su yahrzeit anual.

Falleció el día 13 de mayo de 1916, en Nueva York.

En 1997 se edificó un monumento dedicado a Sholem Aleijem en Kiev; y posteriormente en Moscú en 2001.

